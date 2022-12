¿Billy Rovzar usa influencias para darle trabajo a Claudia Álvarez?

¿Billy Rovzar usa sus influencias para conseguirle trabajo a su esposa?

Billy Rovzar niega usar sus influencias para conseguirle trabajo a su mujer, Claudia Álvarez y entre otros, el primer protagónico en una serie de la cual él es el productor.

“Llevamos casi 11 años juntos y no la he elegido en un proyecto y mucha gente piensa ya se casó con el productor va a ser más fácil, pero es más difícil porque a mí me cuesta más trabajo de repente decir: mi esposa, mi esposa”.

¿Cómo logró Claudia el protagónico de la serie que produce su marido?

Billy afirma que Claudia se ganó el protagónico en una serie que él produce.

Agregó el productor: “Éste es un proyecto que ella se ganó, es un proyecto para ella, es realmente su primera serie premium. Es salir un poquito de la telenovela que es donde Claudia ha reventado y hecho cosas increíbles”.

¿Qué tan difícil es separar la vida profesional de la sentimental?

Billy separa su vida profesional de la personal junto a Claudia.

“Yo creo que ahorita esa serie, es una gran serie para su carrera, pero para nosotros también con la plataforma”. “La plataforma me dice gracias, qué cool, qué bueno... tengamos a Claudia. Y hoy me dijeron, me ponen en un chat de casting que mañana hay un call back con un actor y con Claudia y me dicen: oye, yo checo el horario del actor y me ponen: tú, checa el de Claudia. Y le digo no, yo no soy su esposo, yo soy el productor de la serie, y yo no checo su agenda, chécalo con sus representantes, chécalo con ella, pero eso es como esta cosa de que hay que separar la iglesia del estado”, finalizó Billy Rovzar.