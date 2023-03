Bizarrap comparte FOTO sin censura y después la borra.

Gonzalo Julián Conde, mejor conocido como Bizarrap, es un Dj que ha cobrado gran popularidad gracias a sus sesiones, siendo la más reciente la que lanzó en colaboración con Shakira, nos referimos a “BZRP Music Session 53”, tema que se ha convertido en un verdadero hitazo gracias a las alusiones a Piqué y Clara Chía Martí.

Programa del 8 de marzo de 2022 | Residente es ahora TOP Chart Global.

¿Quién es Bizarrap?

Como mencionamos anteriormente, su nombre completo es Gonzalo Julián Conde, es originario de Ramos Mejía, localidad ubicada a las afueras de Buenos Aires, Argentina. Comenzó trabajando como Dj y posteriormente incursionó en el mundo de la producción.

La primera sesión que lanzó fue en 2018 con Kodigo y fue en su casa donde montó su primer estudio de grabación, mientras que la más reciente fue la que lanzó al lado de la cantante colombiana.

¿Cuáles han sido las sesiones más exitosas de Bizarrap? La sesión con Quevedo (BZRP Music Session 52) es una de las más vistas y es la que lo catapultó a la fama mundial. Pero también ha grabado sesiones con Nicki Nicole, Nicky Jam, Nathy Peluso, Cazzu, Dani, Alemán, Trueno y Residente, entre muchos otros.

¿Bizarrap subió una candente foto a sus redes sociales?

El productor musical argentino se ha convertido en un fenómeno musical gracias a sus colaboraciones; sin embargo, la tarde del viernes se volvió tendencia por otra cosa que nada tiene que ver con su música, ya que de acuerdo con diversos usuarios de Twitter, el joven de 24 años compartió una foto en su cuenta de Instagram, la cual borró de forma inmediata; sin embargo, varios de sus seguidores lograron tomarle captura.

¿Cómo es la foto que subió Bizarrap y luego eliminó?

Bizarrap publicó una selfie que se tomó frente al espejo y donde aparece en cuclillas, luciendo un short, sudadera y tenis, todos en color verde fosforescente; sin embargo, lo que menos llamó la atención fue su outfit, sino que no dejó nada a la imaginación, ya que resalta cierta parte de su cuerpo que desató infinidad de comentarios.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Después de que Bizarrap borrara la fotografía de su cuenta de Instagram, los comentarios en redes no se hicieron esperar y así reaccionaron sus fans: “Se antoja una sesión con Bizarrap”, “Esa foto de Bizarrap ha estado en mi mente todo el día”, “Se antoja que Bizarrap me explote la pista”, Quién no se aventaría una sesión con Bizarrap”.