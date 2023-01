¿Shakira podría pagar su deuda con el fisco con ganancias de Session 53?

No cabe duda que la separación de Piqué le ha sentado bastante bien a Shakira, pues sus números han mejorado considerablemente tras los lanzamientos de “Te felicito”, “Monotonía” y “BZRP Music Session 53”; sin embargo, el dueto con Bizarrap es el que la ha roto en grande.

Analizamos el rostro y firma de Shakira y Piqué. ¡Esto descubrimos!

El tema que Shakira lanzó a dueto con el dj argentino se encuentra en boca de todos gracias a las claras indirectas a Piqué y Clara Chía Martí, actual pareja del exfutbolista. Su éxito ha sido tal que en YouTube ya supera los 171 millones de visualizaciones y ha destronado a otro hitazo como lo fue “Despacito” de Luis Fonsi.

No obstante, este tema ha generado una gran controversia, pues hay quienes apoyan y aplauden lo hecho por la cantante colombiana, pero también hay quienes no están de acuerdo y se han sumado al team Piqué, asegurando que Shakira se pasó de la raya y solo buscó sacar provecho de la situación.

Te puede interesar: Estos versos de Session 53 de Shakira fueron eliminados: ¿Por qué?

¿Qué ha pasado con la deuda de Shakira al fisco español? Durante los 3.33 minutos que dura la canción, la colombiana suelta tremenda tiradera contra Piqué y Clara, incluso hace un juego de palabras en donde menciona su problema con el fisco español: “me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda”.

Esta frase hace referencia al litigio de la cantante con el fisco español, pues se le acusa de haber defraudado a Hacienda con 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014, simulando que no residía en España.

La defensa de Shakira argumenta que la barranquillera no vivió en el país ibérico de forma estable hasta 2015, por lo que no debía pagar en aquel país sus impuestos, no obstante, la Fiscalía sostiene que Shaki pasó en España 183 días o más, requisito que marca la ley para que una persona sea considerada residente fiscal.

Bajo ese argumento, el ministerio público solicita más de 8 años de cárcel para la intérprete y una multa de 23.8 millones de euros.

¿Cuánto ha generado Shakira con Session 53?

“Session 53” va subiendo como la espuma y de acuerdo con un estudio de “Digital Music News”, esta colaboración con Bizarrap ha generado ganancias considerables, las cuales oscilaban entre los 85 mil y 160 mil dólares, únicamente en YouTube y Spotify, respectivamente, a tan solo cuatro días de su lanzamiento.

También te puede interesar: Familia de Piqué le pidió a Shakira que desaparezca de sus vidas.

Por su parte, Publimetro dio a conocer lo que paga cada plataforma a los artistas por las reproducciones de sus temas o videos:

Spotify Music: 0.0003 y 0.005 dólares por reproducción.

Apple Music: 0.01 dólares por reproducción.

YouTube: 0.00069 por visualización.

Con base en estos datos, entre YouTube y Spotify, Shakira y Bizarrap se habrían embolsado cerca de 22 millones de dólares, aunque la cifra varía, ya que diariamente acumulan más reproducciones, por lo que la colombiana bien podría pagar su deuda con el fisco español.