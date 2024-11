Esto dice la canción de Ryan Castro sobre Ángela Aguilar que hizo enfurecer a Pepe Aguilar

Tal parece que a la familia Aguilar ya le gustó estar en el ojo del huracán, pues si no es Ángela Aguilar es Pepe Aguilar , precisamente de este último es de quien hablaremos esta vez, pues vaya coraje el que hizo con la letra de la canción de Ryan Castro, a quien podría demandar por la siguiente razón.

Pepe Aguilar, de 56 años, no está nada contento con Ryan Castro, compositor colombiano que lanzó el tema “Fan de su Relación”, fase que se popularizara gracias a Ángela Aguilar, quien presuntamente le publicó esto a Christian Nodal cuando él todavía andaba con Julieta Emilia Cazuchelli.

Alfredo le dijo a su amante que se divorciará, pero no le dijo cuándo [VIDEO] Alfredo le dijo a Christian que se va a divorciar, pero no le dijo cuándo lo hará. Karla revela que hace poco vivió su segunda luna de miel con Alfredo.

¿Cuándo se estrenó "Fan de su Relación”? Cabe mencionar que, fue el pasado 10 de octubre cuando Ryan Castro estrenó el sencillo “Fan de su Relación" en su canal de YouTube".

¿Qué dice la canción?

No te lo he dicho, pero siento envidia cuando lo veo

Cuando él te abraza, cuando él te besa

Me tiene entre la espada y la pared esta situación

Quisiera comentarle, “soy fan de su relación”.

Yo quisiera ser el que te besa

Por una noche o una vida entera

Baby, yo quisiera ser el que te besa

Por una noche o una vida entera

Oh-oh-oh

Emojis de diablito cada vez que le chateo

Mamacita, me gusta ese coqueteo

Por ese cu... me babe y joseo

A las otras las bloqueo y dejo el partyseo

Yo quiero todo contigo, no solo pana

’Tomándote foto’ con mis cubana’

Si eso es un delito, yo pago cana

Hay cosa’ que no las compra el dinero ni la fama

Donde quiera, como quiera

Dime hora y lugar y nos vemo

’Tú sabe’ que tengo celo’

Aunque no sabe’ el secretico que tenemo’

Yo quisiera ser el que te besa

Por una noche o una vida entera

Baby, yo quisiera ser el que te besa

Por una noche o una vida entera

Oh-oh-oh

No quiero aceptar que soy el suplente y no el titular

Ya sé que duermes con alguien más

Él no se merece mi lugar

Él no te corresponde

Y las gana’ que tú tiene’ de que te parta

En un yate en Santa Marta

¿Dónde se esconden?

Te quiero a ti, aunque ya he comí'o a la carta

Te elegí ente tanta’

Con ese porte

Sube foto’ pa’ que me reporte

Tu noviecito no aguante ese torque

Dame un polvito má' por deporte, bebé

Yo quisiera ser el que te besa

Por una noche o una vida entera

Yo quisiera ser el que te besa

Por una noche o una vida entera

Yeah, yeah, yeah

Esta canción te la hicimo’ pa’ que tú la guarde’ de amuleto

Fénix, SOG, Maisak y El Cantante del Ghetto, yeah

Dímelo, baby, oh-oh, oh-oh. (Mira el video )

¿Pepe Aguilar demandará a Ryan Castro?

Recientemente, se ha manejado la posibilidad de que Pepe Aguilar demande a Ryan Castro por burlarse de su hija Ángela Aguilar. Recordemos que hace poco el propio cantante reveló que su tema estaba dedicado a Cazzu y Christian Nodal. Pepe Aguilar podría demandar al colombiano, pues además de burlarse de su hija, estaría lucrando con la carrera de Ángela Aguilar.