A lo Nodal, Brian Villegas se cubre tatuaje de Yeri Mua.

Yeri Mua es una influencer que últimamente se ha caracterizado por generar controversia, ya sea por sus comentarios sobre el video íntimo de Babo, por presunto plagio o bien, por sus problemas con su expareja Brian Villegas, quien al estilo Christian Nodal, decidió quitarse el tatuaje que tenía de la creadora de contenido.

Enrique es exmarido de Claudia. Asegura que ella la tiene oculta.

¿Cómo terminaron las cosas entre Yeri Mua y Brian Villegas?

Las cosas entre la expareja no terminaron de la mejor forma, incluso la influencer acusó a su ex de abusador y golpeador. Hace algunas semanas, las cosas se volvieron a poner tensas entre ambos después de que supuestamente Villegas golpeara a los amigos de la Reina del Carnaval de Veracruz en un antro.

¿Yeri Mua se peleó en redes con Brian Villegas? Tras el bochornoso suceso, Villegas hizo algunos comentarios en Twitter tras el lanzamiento de “Session 53” de Shakira y Bizarrap, a lo que Yeri le respondió: “Y lo de hoy es quemar a los ex y monetizarlo y a quien no le guste que soporte”.

Eso desató un sinfín de comentarios que derivaron en ataques directos entre ambos y todo terminó en que la creadora de contenido iniciaría un proceso legal en contra de su ex: “Les voy a ser bien honesta, sí va a haber un proceso legal, estoy en eso. Si él cree que va a salir con las manos libres de esto, por eso yo les dije que este tema quedó cerrado en redes, pero legalmente esto no está cerrado. Esto va a seguir y no me voy a quedar tranquila hasta que pague todo lo que ha dicho”.

¿Brian Villegas se borró el tatuaje de Yeri Mua?

Después de protagonizar tremenda polémica tras su ruptura, el joven empresario realizó una transmisión en vivo donde reveló que decidió cubrirse el tatuaje que se había hecho con dedicatoria a su ex, por lo que los internautas de inmediato lo compararon con Christian Nodal.

En el video Brian Villegas reconoció que necesitaba tapar su tatuaje para cerrar su relación con Yeri Mua: “No lo hice con ninguna finalidad, simplemente es algo que ya no quiero que esté en mi vida actual, es algo que quedó atrás y la verdad pues fue algo lindo, al menos para mí es algo que ya se terminó y que ya se cerró”.

Para cubrir el tatuaje que tenía, Villegas realizó un diseño que simula ser un huevo profundo sin final y aseguró que no tienen ningún significado, solo era la única manera de reemplazar la “Y” que tenía en su antebrazo.

“No había otra manera de taparlo, sinceramente se nos complicó mucho, el tatuador y yo lo estuvimos pensando hasta que encontramos una idea que creo que quedó espectacular, no pudo haber quedado mejor”, añadió.