Yeri Mua exhibe FOTO que un famoso futbolista con novia le envió.

La influencer Yeri Mua ha vuelto a generar polémica tras ventilar que recibió una fotografía del jugador de los Rojinegros del Atlas, Julián Quiñones, lo cual desató el malestar de su actual pareja Aaron Mercury.

Enrique es exmarido de Claudia. Asegura que ella la tiene oculta.

La polémica influencer exhibió una fotografía que el ariete rojinegro le envió por Instagram, pero eso no es todo, la también conocida como “Bratz Jarocha” amenazó con exhibir a otros futbolistas con novia o esposa que le han coqueteado en redes sociales.

Te puede interesar: Yeri Mua rechaza a sus fans al estilo Bad Bunny. (VIDEO)

¿Qué dijo Yeri Mua sobre Julián Quiñones?

La influencer publicó en su cuenta de Twitter que algunos “fifas se enojan porque uno del Atlas anda mandándome mensajes”, a lo que uno de sus seguidores le respondió: “Sin afán de ofender, solo te pido que dejes en paz a Julián, es mucho para ti”.

Acto seguido, Yeri Mua publicó una captura donde se ve la fotografía que le envió el delantero colombiano de los Zorros y acompañó la publicación con el texto: “Dile a Julián que no esté chingan… grax” y un emoji de beso.

También te puede interesar: Babo ‘exhibe’ intimidad de Yeri Mua tras burlas a su video explícito.

Dile a Julián que no esté chingando grax💋 pic.twitter.com/aB6DzReBTj — tu bratz favorita (@yerimua) February 8, 2023

¿Qué le envió Julián Quiñones a Yeri Mua? La influencer reveló que Julián Quiñones no le envió su “pack” ni nada por el estilo, pero sí una fotografía con su ex Brian Villegas. De acuerdo con la Bratz Jarocha, el delantero colombiano le mandó esa fotografía con el fin de molestarla.



“Se me hizo raro, me aparecía que era un futbolista. No pensé que fuera malo. Yo pensé que era un pen… que me quería tirar el pe…, me meto y resulta que me manda una foto en la que está con mi ex”, sentenció.

Te puede interesar: Yeri Mua es señalada de cometer plagio: ¿Por qué?

¿Brian Villegas salió en defensa de Julián Quiñones?

Villegas declaró que “yo le dije (a Quiñones) no hagas eso y el vato la envió de cotorreo; si vio la foto, a él le dio risa, pero a mí no porque la gente empezó a decir que yo lo mandé. La neta el vato es un profesional, un deportista y no tienen por qué meterlo en estas tonterías”.

¿Yeri Mua exhibirá a otros futbolistas?

Como mencionamos al principio, la influencer amenazó con exhibir a otros jugadores que le han coqueteado en redes sociales y tienen novia o esposa: “1 like y les muestro qué futbolistas con novias me han mandado msjs a funar fifas”.