Yeri Mua acusa a Brian Villegas de maltrato físico.

Hace algunas semanas les informamos sobre una gresca que protagonizaron Yeri Mua y su expareja Brian Villegas en un antro de Veracruz, luego de que la creadora de contenidos acudiera con algunos amigos para celebrar su cumpleaños.

El Paparazzi de la Muerte llegó al programa. ¿Quién pudo sobrevivir?

Sin embargo, las cosas no terminaron ahí y recientemente la veracruzana hizo unas nuevas denuncias contra su expareja Brian Villegas, a quien acusó de golpeador y abusador, pero eso no es todo, también señaló que un video íntimo de ella estuvo a nada ser filtrado luego de que su ex le prestara su computadora a uno de sus amigos.

Te puede interesar: Esto se sabe sobre la supuesta agresión de Brian Villegas a Yeri Mua.

¿Cómo empezó la polémica entre Yeri Mua y Brian Villegas?

La Reina del Carnaval de Veracruz y su ex, se volvieron a encender después de que Villegas hiciera algunos comentarios en Twitter tras el lanzamiento de “BZRP Music Sessions #53” de Shakira y Bizarrap, en donde preguntaba: “¿Se la habrá dedicado a Piqué?

Esto generó una reacción por parte de Yeri Mua, quien respondió: “Y lo de hoy es quemar a los ex y monetizarlo y a quien no le guste que soporte”. Posteriormente inició un intercambio de comentarios que derivaron en ataques directos.

“Espero que en tu live del 17 de octubre del 2021 cuando me golpeaste enfrente de tu mamá, de tu hermana y de Ileana, y de su esposo, y al otro día te perdoné porque estabas muy borracho”, agregó Yeri Mua.

Pero las acusaciones continuaron y la influencer dijo que recibió abusos por parte de Brian Villegas durante la relación que sostuvieron, por lo que Villegas le pidió a la Reina del Carnaval que denunciara y presentara pruebas del abuso que sufrió: “Nos vemos en la corte, que la ley haga lo suyo”.

También te puede interesar: Yeri Mua rechaza a sus fans al estilo Bad Bunny. (VIDEO)

¿Yeri Mua emprenderá acciones legales contra su ex? Yeri Mua anunció que iniciará un proceso legal en contra de Brian Villegas, pues está cansada de los ataques y amenazas que ha recibido por parte de él, y resaltó que no parará hasta que él pague por todo.

“Les voy a ser bien honesta, sí va a haber un proceso legal, estoy en eso. Si él cree que va a salir con las manos libres de esto, por eso yo les dije que este tema quedó cerrado en redes, pero legalmente esto no está cerrado. Esto va a seguir y no me voy a quedar tranquila hasta que pague todo lo que ha dicho”, añadió.