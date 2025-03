Brincos Dieras se sometió a una liposucción y presenta problemas de salud

Uno de los comediantes más exitosos del momento es el payaso Brincos Dieras , quien se sometió a una cirugía estética (liposucción) en diciembre pasado, misma que le ha traído complicaciones de salud.

¿Qué dijo al respecto Brincos Dieras?

En una reciente entrevista para el podcast de Latin Lover, el humorista reveló que desde que se hizo la liposucción ha tenido que ir al médico de forma constante, pues el procedimiento no salió como esperaba debido a una falta de cuidados posteriores.

Te puede interesar: Payaso Brincos Dieras recauda 30 mil pesos y se los da una mesera

¡La perjudicaron! La abuela de Monse no le quiere pagar su ultrasonido [VIDEO] Monse está desesperada porque no puede pagar el ultrasonido que le permite ver el sexo de su bebé por los conflictos que tienen su mamá y su abuela.

¿Qué le provocó la liposucción? Brincos Dieras aseguró que se le formó un seroma, es decir, una acumulación de sangre en el área intervenida.

“Me quité la panza, me hice una lipo en diciembre”, dijo Brincos Dieras y agregó que “me fue mal porque no me cuidé”. De acuerdo con el comediante, le siguen sacando un líquido con sangre.

¿Cuándo líquido le han extraído?

Brincos Dieras reveló que hasta el momento le han extraído hasta el momento 40 jeringas de líquido, con un promedio de cuatro a cinco por semana.

El comediante le mostró su abdomen a Latin Lover y le mostró la protuberancia, la cual está llena de pura sangre. A pesar de esto, Brincos Dieras reconocidó que su apariencia sí cambió considerablemente, aunque no de la forma que esperaba. “Sí se nota la diferencia, es que me miraba muy gordo en los vídeos”, comentó.

Te puede interesar: VIDEO: Hombre encuentra a su niñera 45 años después.

¿Qué es un seroma?

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer, un seroma es una “masa o bulto como resultado de una acumulación de líquido transparente en un tejido, un órgano o una cavidad corporal. Habitualmente desaparecen por sí mismos, pero puede ser necesario drenarlos con una aguja”.

¿Quién es Brincos Dieras?

Brincos Dieras, cuyo nombre real es Roberto Carlos Oliva Barajas, es originario de Monterrey, Nuevo León. Inició su su carrera de forma casual en una iglesia en el municipio de Guadalupe, ya que no era payaso ni pensaba dedicarse a eso. Durante un evento del Día del Niño, Brincos Dieras tuvo que ponerse un traje y una peluca y se anunció como el payaso Tongorito.