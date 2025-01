Brincos Dieras habla por primera vez sobre la agresión a su esposa

En un giro inesperado que sacudió las redes sociales, el reconocido comediante Brincos Dieras finalmente ha compartido su versión sobre el lamentable incidente donde su esposa, Alejandra Villegas, fue agredida durante uno de sus shows en Monterrey. Los hechos, que quedaron registrados en un video que se viralizó rápidamente, han generado una ola de indignación en redes sociales.

¿Cuál es el estado de salud de Alejandra Villegas?

Afortunadamente, según reveló el comediante en una reciente entrevista, las lesiones no fueron de gravedad: “Mi esposa presentaba dolor en el cuello y en un hombro. Se le diagnosticó una contractura leve y fue tratada con sueros y medicamentos para tres días”, explicó.

¿Todo fue producto de una confusión?

Lo más sorprendente de este incidente es que, según Brincos Dieras, todo se originó por un malentendido: “Creo que hubo un error ahí, creo que no era para ella (la agresión), pero le tocó a ella. Creo que habían golpeado a una amiga, a la amiga de esa persona que cuando fue me pidió una fotografía (...) al momento de irse una persona la rasguñó del hombro y le dio un golpe en la cara. La amiga se vino muy desaforada pensando que había sido mi mujer, por eso el coraje”, relató el comediante.

¿Habrá consecuencias legales? Esto reveló Brincos Dieras

A pesar de la gravedad del incidente, tanto Brincos Dieras como Alejandra han decidido no proceder legalmente . En un mensaje compartido en redes sociales, Alejandra reveló que una de las agresoras está embarazada y, fiel a sus principios contra la violencia, prefiere no desgastarse en un proceso legal: “Como te digo, no somos personas de pleito ni nada. Pues Dios que le ayude, la verdad no vamos a proceder”, añadió el comediante.

🚨 Brincos Dieras, Binomio de Oro :



Porque en un concierto de dicha agrupación agropecuaria supuestamente confundieron a la esposa del MEGA COMEDIANTE con otra mujer y le partieron su madre. 😭👊👊



Poco después la seguridad le quitó de encima a la agresora.🤡



Tu que opinas ?… pic.twitter.com/HuG0BZgzMj — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) January 27, 2025

