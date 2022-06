Britney Spears se besa con Madonna en su boda

La alguna vez denominada ‘Princesa del Pop’ se casó por tercera vez y en una fecha tan importante no pudo evitarlo y Britney Spears se besó con Madonna en su boda con Sam Asghari.

La ceremonia fue bastante peculiar pues solo unas pocas personas pudieron asistir a la unión de la intérprete de “Stronger”, “Baby One More Time”, entre otros, con Sam Asghari. La intimidad y privacidad fue algo muy importante para ambas partes al momento de organizar tamaño evento, algo que cumplieron con creces pues la noticia de su boda fue una sorpresa absoluta tanto para el público como para la prensa.

A pesar de las invitaciones nada numerosas que hubo para el casamiento hubo algunos personajes famosos invitados como Donatella Versace, Selena Gomez, Paris Hilton, Drew Barrymore y no podía faltar ‘La Reina del Pop’, es decir, la mismísima Madonna, la misma con la que protagonizó tremenda noticia en 2003 después de tremendo beso que se dieron en plena presentación de los MTV Music Awards y que hasta ahora permanece en el imaginario de las personas.

¿Cómo fue el beso de Britney Spears con Madonna en su boda?

En medio de los festejos las dos decidieron recrear el icónico beso que protagonizaron en los MTV Music Awards de 2003 donde luego de interpretar distintos temas terminaron dándose un beso que fue extremadamente inesperado e impactante para el público ahí presente. A eso debemos sumar que el shock fue tal que el beso de Madonna con Christina Aguilera, pasó totalmente desapercibido.

Al poco tiempo casi lo recrean en el videoclip de “Me Against The Music”, tema que formó parte de “In The Zone”, uno de los discos de Britney Spears y que contó con la colaboración de la ‘Reina del Pop’ para la ocasión. En su momento se hablaba de que las dos habían cultivado una amistad y el tiempo ha demostrado que eso terminó por ser cierto.

En una de las imágenes difundidas, sobresalió una donde la ‘Reina del Pop’ apareció besando a Britney tal como lo hicieron hace 19 años, justo antes de interpretar el tema “Like a Virgin”.

“Britney, te ves tan feliz y enamorada; les deseo lo mejor a ti y a Sam ¡La noche pasada fue divertida y dulce!”, escribió la intérprete de “Material Girl”.