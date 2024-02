Britney Spears vs Justin Timberlake, ¿en qué va el nuevo round?

La historia de amor, odio y demás entre los íconos noventeros del pop sigue dando de qué hablar. El eco que generó el libro de Britney Spears, La mujer que soy, no sólo retumbó en los fans de la intérprete de ‘Baby One More Time’. Eventualmente llegaron las reacciones de su exnovio Justin Timberlake y el pleito parece no tener fin.

Te puede interesar: Momentos polémicos que marcaron la carrera de Britney Spears

¿Qué causó el último conflicto entre Britney Spears y Justin Timberlake?

Recientemente, el exintegrante de N*SYNC lanzó un comentario que los fans de ‘La Princesa del Pop’ no tomaron bien. Esto sucedió durante una presentación de Timberlake donde, antes de interpretar ‘Cry me a river’, dijo al micrófono:

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para disculparme con absolutamente nadie.

Cabe mencionar que el tema musical que precedió a sus -no disculpas- lo dedicó en su momento a su ex novia, Britney Spears, por supuestas infidelidades y malos momentos que vivieron en su relación. Recientemente se filtró la información de que Justin también habría engañado a su entonces novia con alguien del medio. Pero no sólo eso, también se reveló que JT habría terminado con Britney por medio de un mensaje de texto.

El video donde Justin lanza el último mensaje indirecto a Spears se hizo viral en X y, como era de esperarse, los fans de La Princesa del Pop inundaron las redes con comentarios no gratos hacia JT, quien está muy lejos de pasar por su mejor momento.

¿Cómo empezó el pleito entre Britney Spears y Justin Timberlake?

Esta intensa pelea entre Britney y Justin surge a partir de que Britney reveló, en su último libro publicado, detalles sobre la relación que vivió con Justin. Según la intérprete de ‘Toxic’, en su relación con Justin Timberlake tuvo que perder un embarazo porque JT no estaba preparado para ser padre. En alguna ocasión, Britney ofreció disculpas hacia los que se sintieron ofendidos a partir de su polémico libro. ¿Será que Justin nunca aceptó las disculpas?

Por su lado, Britney no se quedó callada ante la más reciente provocación de JT y, al menos en redes sociales, ha lanzado indirectas (muy directas) hacia Justin donde le advierte que podrían llevar el pleito a la corte.