FOTOS: Así luce Bruce Willis tras darse a conocer su estado deteriorado.

Bruce Willis reaparece en una serie de fotografías que la actriz de “Ghost”, Demi Moore, compartió en sus redes sociales. Ahí, Bruce luce sonriente acompañado de sus hijas en lo que parece ser la preparación para pasar las fiestas decembrinas todos juntos.

¿Cómo se encuentra la salud de Bruce Willis?

Luego de ser diagnosticado con afasia, un trastorno que afecta la manera de comunicarse, una fuente cercana al protagonista de “Die Hard”, “Pulp Fiction”, “Doce Monos” y “Armageddon” declaró a un medio que la salud de Bruce Willis se ha visto deteriorada rápidamente.

Bruce no puede decir mucho y no parece entender mucho de lo que dicen otras personas. La enfermedad que padece, que afecta su capacidad para expresarse y moverse, ha ido progresando, hasta quedar completamente incapacitado.

Demi Moore comparte emotivas fotos con el actor.

Tras estas declaraciones, Demi Moore, exesposa de Willis, compartió un carrusel de fotos en sus redes sociales, donde se puede observar al actor sonriendo y disfrutando grandes momentos con sus dos familias en lo que parece ser un festejo prenavideño.

Las fotos se acompañan con este mensaje: We are FAMILY!! Getting into the holiday spirit!

Con lo que demuestra que lo más importante es la familia y que ya se están preparando para las celebraciones, pues los acompaña un árbol de fondo.



En las imágenes emotivas que compartió la actriz de “Ghost” también, están presentes Emma Heming, actual pareja de Bruce Willis y con la que procreó a sus dos hijas menores.

¿Cuál es la enfermedad que padece Bruce Willis?

En marzo de 2022, Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, declaró que su papá se retiraría de las pantallas debido a un diagnóstico de afasia, un trastorno que afecta la manera en que te comunicas, incluso, puede afectar el habla, la forma en que escribes y comprendes el lenguaje escrito y oral.

¿Qué tan grave es la enfermedad que padece Bruce Willis?

La gravedad de la afasia depende de varios factores, incluida la causa y el alcance del daño cerebral. La terapia del lenguaje y encontrar nuevas formas de comunicarse son el tratamiento principal y regularmente, la familia es la que se involucra.