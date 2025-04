Bruno Bichir revela la verdadera razón del por qué no puede vestir formal

La tarde de este jueves 3 de abril el foro de Ventaneando se vistió de gala con la presencia de Bruno Bichir, quien nos contó sobre su personaje en “ Cabaret ”, pero también por qué no puede vestir de manera formal.

¿Qué dijo Bruno Bichir?

Pati Chapoy reveló que Bruno Bichir llegó al foro diciendo “vengo disfrazado”, a lo que el actor respondió “vengo disfrazado de chico malo porque siempre nuestros padres nos lo oponían cuando éramos bebés y yo creo que se me quedó la fijación”.

Bruno Bichir recordó lo que le dijo su sobrino: “Yo no me visto, yo me disfrazo y claro si somos teatreros”. “Yo siempre intenté y mi mamá no me dejará mentir que, pobrecilla, porque me decía: ‘¿Cómo compras zapatos nuevos que parecen viejos?’”.

¿Bruno Bichir prometió vestir de traje en su adolescencia y juventud? “Yo siempre prometí en mi adolescencia y juventud: ‘Este año sí voy a vestir de traje’, pero no me sale y ya a estar a estas alturas así, disculpen ustedes”.

¿Se le ha complicado vestir para ir a Ventaneando?

“Disculpen ustedes porque, además venir con ustedes que son tan hermosos y hermosas… antes, confieso de verdad que yo sudaba buscando en el guardarropa qué vestir, pero me sale peor, mejor salgo como salgo”, dijo Bruno Bichir.

De igual modo, reveló que luego la “gente en el super me dice: ‘Ah, viene de incógnito’ y yo, no señora es que así soy”.