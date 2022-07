Bruno Bichir reacciona a las acusaciones de abuso por parte de Yuri Breña.

Luego de que el productor Yuri Breña fue denunciado bajo los presuntos cargos de violación, corrupción de menores y también de pornografía infantil, Bruno Bichir rompe el silencio y da su opinión al respecto.

Danna Ponce acudió a la fiscalía para denunciar a Coco Levy por acoso.

“No tenía ni idea de lo que me estás diciendo... trabajé con él hace muchos años. En este país necesitamos justicia siempre”, dijo a los medios de comunicación.

El actor mexicano también aplaude que las víctimas de acoso y abuso sexual alcen la voz en estos tiempos.

“Que bueno que hagan sus procesos como se deben de hacer, que haya justicia, dignidad y seguimiento a estos asuntos. Aquellas personas señaladas que limpien su honra, que esclarezcan o que ofrezcan disculpas públicas”, declaró.

Y sobre el caso de Coco Levy denunciado por presunto acoso sexual, Bruno comentó: "Él tendra su proceso, que las cosas se esclarezcan o que desemboquen en certezas”.

Bruno Bichir tiene 54 años de edad, y a lo largo de toda su carrera, ha participado en proyectos como Las leyendas: el origen, Perfectos desconocidos, El callejón de los milagros y más.

Actrices alzan la voz contra el acoso sexual

Recientemente, varias actrices alzaron la voz contra el acoso en Videocine por parte del productor, Coco Levy.

Danna Ponce, María Bobadilla, Liz Cervantes y Regina Keller son algunas actrices que denunciaron al productor mexicano por supuesto acoso sexual.

En otros temas, Coco Levy respondió a las acusaciones en su contra a través de un video en sus redes sociales, pidiendo una disculpa pública a las denunciantes.

“Insisto, nunca he abusado ni agredido a nadie físicamente, siempre he procurado el respeto para todas las personas, pero en las ultimas semanas he tenido tiempo para reflexionar (...) quiero entender, sinceramente, qué hice mal y cómo”, declaró en su cuenta de Instagram.

