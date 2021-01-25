Eiza González y Demian Bichir ponen el nombre de México en alto con su aparición en el filme ‘Godzilla vs. Kong’.

Los nombres de Eiza González y Demian Bichir se volvieron tendencia en todas las redes sociales tras su aparición en el trailer ‘Godzilla vs. Kong’. Y es que, millones de cinéfilos, se llevaron una gran sorpresa tras ver a dos talentosos mexicanos en la próxima cinta de Adam Wingard.

‘Godzilla vs. Kong’ también cuenta con la participación de celebridades internacionales como Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård, Julian Dennison, Kyle Chandler, Rebecca Hall y muchas otras más.

La cinta llegaría a la pantalla grande y a las plataformas de streaming el próximo 25 de marzo de 2021. Cabe mencionar que, este es uno de los filmes más esperados por parte de los cinéfilos y amantes de las películas de acción.

Por primera vez, dos monstruos míticos de la industria cinematográfica se juntan para llevar una pelea legendaria a millones de espectadores en todo el mundo.

Y es que Kong es solicitado para salvar a la ciudad después de darse a conocer la llegada de Godzilla, quien quiere acabar con todos los ciudadanos.

La trama, los efectos especiales y la participación de dos talentosos mexicanos dejaron con un buen sabor de boca a todos los admiradores de la ciencia ficción.

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Eiza González continúa cumpliendo sus sueños en Hollywood

La actriz, de 30 años, se convirtió en una de las mejores intérpretes latinas de los últimos tiempos, pues fue nombrada como ‘La Nueva Salma Hayek’ por millones de mexicanos.

La querida artista se ganó un lugar en la industria hollywoodense con su participación en múltiples películas como ‘Baby Driver’, ‘Paradise Hills’, ‘Bloodshot’, ‘She´s Missing’, ‘I Care A Lot’ y muchos otros filmes más.

Recordemos que Eiza González también dio de qué hablar con su extensa lista de galanes internacionales. En su momento, la hija de Glenda Reyna, salió con guapos hombres como Calvin Harris, Timothée Chalamet, Luke Bracey, Klay Thompson, Josh Duhamel y muchos otros más.

Además, millones de mexicanos destacaron la gran habilidad que tiene la actriz para aprender nuevos idiomas. Y es que, Eiza demostró su gran don para hablar la lengua inglesa en cada una de sus producciones cinematográficas.

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