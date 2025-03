BTS anuncia su regreso: Aquí las fechas de sus conciertos

El mundo de la música está de plácemes y manteles largos por el reciente anuncio de BTS , pues la agrupación coreana anunció su regreso, situación que emocionó a todo el ARMY .

La agrupación conformada por Namjoon, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook está a nada de reunirse, únicamente falta que algunos integrantes terminen su servicio de militar obligatorio.

¿Cuál fue el anuncio que hizo BTS?

BTS anunció su regreso en redes sociales donde publicaron un calendario con la frase “Coming soon”, que significa “Muy Pronto”. En este destaca el lanzamiento de “BTS 7 Moments”. Hasta el momento se desconoce qué tipo de proyecto es, pero se especula que podría ser un photobook, un nuevo álbum, un documental o incluso una gira.

Lo que sí, es que se dieron a conocer las siguientes fechas:



18 de marzo: anuncio de ventas

19 de marzo: comienza la preventa

2 de abril: lanzamiento de 7 MOMENTS

De igual forma, se anunció el estreno de ‘Run BTS Poly Highlights Package’ con las fechas:



7 de abril: anuncio de ventas

8 de abril: comienza la preventa

24 de abril: lanzamiento de RUN BTS Poly Highlight Package

¿Qué integrante de BTS sufrió un accidente? Recientemente se dio a conocer que Kim Taehyung , mejor conocido como V e integrante de BTS , sufrió un trágico accidente durante su entrenamiento en el servicio militar.

Kim Taehyung sorprendió a sus fans al revelar que había sufrido una fractura. “He trabajado duro recientemente, por lo que me rompí una costilla”, agregó el cantante aunque no reveló más detalles al respecto.

De igual forma, el integrante de BTS explicó que “estoy a dieta ahora y he leído muchos libros. Me han dado tantos libros que no los puedo leer todos. No tengo insomnio, si se acostaran aquí se dormirían de inmediato. Aún así no me acostumbro a levantarme temprano en las mañanas”.

Por último, dijo extrañar los escenarios y a las y los fans de BTS: “Extraño mucho a ARMY, así que veo un montón de vídeos de conciertos. Quiero cantar y quiero bailar. Mi hermano menor me pidió ver la coreografía de ‘Black Swan’, ya no me la sé, ya se me olvidó”.