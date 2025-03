Integrante de BTS sufre accidente durante su servicio militar

Se encendieron las alarmas en el mundo de la música, principalmente dentro del género del K-Pop, ya que se dio a conocer que Kim Taehyung , integrante de BTS , sufrió un trágico accidente durante su entrenamiento en el servicio militar.

Recordemos que, Kim, al igual que sus demás compañeros de agrupación, tuvieron que hacer su servicio militar obligatorio, motivo por el cual la agrupación tuvo que hacer una pequeña pausa.

Cabe destacar, que tanto Taehyung como Namjoon, Yoongi, Jimin y Jungkook terminarán con sus deberes militares en junio de este año, por lo que BTS ya prepara varias sorpresas para su reunión.

¿Qué se sabe sobre el accidente de ‘V’?

Aunque algunos integrantes de BTS ya terminaron su servicio militar, otro se encuentran haciéndolo, tal es el caso de Kim Taehyung, mejor conocido como ‘V’, quien a escasos meses de terminarlo sufrió un percance.

‘V’ recurrió al Weverse para comunicarle al ARMY que marzo no inició del todo bien para él. El cantante envió una carta narrando un poco de su vida en el servicio militar.

“Nevó. Quité la nieve y tuvimos una pelea de nieve, soy bueno en las peleas de nieve. Soy el sargento número dos, pero pronto estaré en el primer lugar”, comenzó Kim Taehyung, quien reveló que sufrió un percance.

¿Qué le pasó a ‘V’? Kim Taehyung sorprendió a sus fans al revelar que había sufrido una fractura. “He trabajado duro recientemente, por lo que me rompí una costilla”, agregó el cantante aunque no reveló más detalles al respecto.

De igual forma, el integrante de BTS explicó que “estoy a dieta ahora y he leído muchos libros. Me han dado tantos libros que no los puedo leer todos. No tengo insomnio, si se acostaran aquí se dormirían de inmediato. Aún así no me acostumbro a levantarme temprano en las mañanas”.

Por último, dijo extrañar los escenarios y a las y los fans de BTS: “Extraño mucho a ARMY, así que veo un montón de vídeos de conciertos. Quiero cantar y quiero bailar. Mi hermano menor me pidió ver la coreografía de ‘Black Swan’, ya no me la sé, ya se me olvidó”.