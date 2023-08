¿Es bueno o malo hablar en voz alta solo?

Es una realidad que, en algún momento, hemos encontrado a alguien haciendo esto por las calles y hemos considerado si dicha acción no es rara. Ahora bien, pasemos a explicar si hablar a solas en voz alta es bueno o malo.

Es importante detallar que, realizar esta acción no es considerado como un indicador de locura o algo semejante a un posible desequilibrio mental. Es más, son muchas las personas que hacen esto con el fin de ordenar sus emociones o ideas, por lo que lo hacen como algo normal.

Marcos piensa que Antonio es machista y su madre Andrea una agachona.

Te puede interesar: ¿Qué es un bebé arcoiris y cuál es su significado?

¿Es realmente bueno o malo hablar en voz alta a solas?

La realidad, es que esto es completamente normal, es importante considerar que, la población adulta hace eso con el fin de practicar habilidades lingüísticas y poder tener una mejor comprensión del mundo que habitan.

Además, la población adulta se inserta en este hábito y los fines pueden ir desde organizar conceptos o ideas, hasta planear actividades.

Algunos de los beneficios que acarrea el hablar a solas en voz alta son: fomentar la creatividad, ordenar ideas, ayuda a comprometerse con uno, facilita el recorte de ideas (al repetirlas suben las posibilidades de conservar ciertos conceptos en nuestra memoria).

También te puede interesar: ¿Cuál es el código sagrado para invocar al ángel del amor, según la numerología?

Ahora bien, hay una instancia en donde esto no es bueno y es cuándo no estás saliendo del pasado. Esto puede llevar a revivir emociones negativas y no se permite que se tenga un mejor crecimiento de cara al futuro. Y aquí, es dónde hay un gran contratiempo y mejor evitarlo para tener un bienestar más próspero.