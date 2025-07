Lobo Rivas rompe el silencio y confiesa si aún tiene novia después de su paso por Survivor México Héroes y Villanos

Luego de la salida de Lobo Rivas de Survivor México Héroes y Villanos, la polémica lo rodeó por su enredo amoroso con Cynthia Cofano, lo que puso en la mira su relación amorosa.

En una entrevista con Ricardo Escareño para el canal de YouTube ‘Vaya, Vaya’, el exintegrante de villanos habló con detalle sobre qué pasó con la pareja que tenía previo a iniciar el reality show.

“Yo creo que Gin es una persona muy linda, es una mujer que tiene unos valores increíbles, es una súper mujer, realmente no merece a una persona confundida en su vida”, expresó, informando que se dio un tiempo.

El motivo de este espacio es para: “sanar esas cosas para encontrar una persona y no estarse confundiendo constantemente con esta situación, por ese deseo tan grande de tener una relación”.

¿Lobo se enamoró de Cynthia en Survivor?

Sobre el momento personal que está pasando en el que reflexionó sobre lo que ocurrió en Survivor esta temporada con Cynthia y la pasada con Lu, el participante abrió su corazón.

“Estoy tratando tomándome un tiempo de la relación, a estar un tiempo conmigo y priorizar algunas cosas en mi vida porque creo que si este patrón de enamoramiento se me repite por unas ganas constantes mías de tener algo serio y algo a largo plazo, pero al no poder priorizar algunas cosas como mi desarrollo emocional, digamos, porque a la mismísima Nodal, es porque hay un vacío que hay que sanar y sinceramente, no les voy a decir que estoy fuera de eso”, dijo.

Luego de confesar que tuvo algunos sentimientos hacia Cynthia, lobo ahondó al detallar que: “Yo creo que la situación en la que estábamos era lo que estaba motivando o cultivando esta emoción, sinceramente, cuando llegó a la tribu, ya había muchas alianzas y de alguna manera, Cynthia estaba ahí por primera vez, entonces, si había una posibilidad de hacer una alianza, era con ella nada más, porque ella estaba nueva”.

Finalmente, Lobo aseguró que: “comenzamos a sentir cosas, en un momento después de tanta convivencia, después de la dinámica que teníamos de alianza, surgieron sentimientos que nos llegaron a confundir, más que nada a mí, porque ella estaba soltera, pero, yo era el que tenía una relación, entonces sí fue como: ‘a ver, espérate’, yo tengo algo allá afuera y si esto está pasando, no está bien. La verdad no está bien”.

¿Cuándo y dónde ver Survivor México Héroes y Villanos?

Te invitamos a conocer más sobre lo que ocurre en Survivor México Héroes y Villanos en el programa original extendido: El Otro Lado de los Realities, que puedes ver de manera exclusiva en el sitio oficial.

Además, te invitamos a disfrutar del programa de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, por Azteca UNO.