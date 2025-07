Mercurio retrógrado en julio de 2025: qué signos son los más afectados y cómo protegerte

Del 17 de julio al 11 de agosto de 2025, estará Mercurio retrógrado en Leo, y no, este tránsito no pasa desapercibido. Es un viaje directo al centro de los egos mal parchados, de los silencios que ya no aguantan más, y de las emociones que llevan meses queriendo explotar.

De acuerdo con el portal especializado Horóscopo Negro, en este retroceso, lo que se tapa, se revienta. Y lo que se evita, regresa con más fuerza.

La energía leonina no sabe callarse, no le gusta el disfraz emocional y odia sentirse ignorada. Por eso, esta retrogradación va a incomodar justo donde más duele: en lo que se cree superado, en lo que se controla para no sentir.

¿Qué significa Mercurio retrógrado en Leo?

Cuando Mercurio retrograda, la mente se ralentiza, los sistemas de comunicación fallan y las emociones empiezan a hablar más fuerte. Si además lo hace en un signo como Leo, el enfoque se vuelve personalísimo: identidad, autoestima, expresión auténtica y orgullo.

Este no es un retroceso cualquiera. Viene a derribar el personaje que se repite por costumbre. Lo que se creía intocable, se tambalea. Lo que se callaba por miedo, exige salir.

¿Cuáles son los signos más afectados por Mercurio retrógrado en julio?

Algunos signos llevan la peor parte de este tránsito. No por débiles, sino porque esta vez les toca enfrentar lo que venían posponiendo:



Leo : Mercurio retrograda en su signo. Se activa el ego, la necesidad de aprobación y el miedo a no brillar. La voz interior exige ser escuchada, incluso cuando la audiencia está ausente.

: Mercurio retrograda en su signo. Se activa el ego, y el miedo a no brillar. La exige ser escuchada, incluso cuando la audiencia está ausente. Acuario : Las relaciones tambalean. La desconexión emocional , disfrazada de independencia, ya no sostiene. El silencio emociona l se vuelve insostenible.

: Las relaciones tambalean. La , disfrazada de independencia, ya no sostiene. El l se vuelve insostenible. Escorpio : Todo lo que se reprime, explota. Lo no dicho, lo que dolió y nunca se expresó, regresa . Y esta vez no hay máscara que lo oculte.

: Todo lo que se reprime, explota. . Y esta vez no hay máscara que lo oculte. Tauro : El terreno emocional se mueve. Vuelven heridas del pasado , frases que marcaron y situaciones familiares que no se han resuelto.

: El terreno emocional se mueve. Vuelven , frases que marcaron y que no se han resuelto. Géminis y Virgo: Como signos regidos por Mercurio, cualquier retrogradación los pone en jaque. Géminis se dispersa y evade lo que siente. Virgo se exige hasta la extenuación. Ambos necesitan parar, respirar y dejar de controlarlo todo.

¿Cómo protegerse de los efectos de Mercurio retrógrado?

No se trata de esconderse o apagar el celular. Este tránsito pide escucha interna, honestidad emocional y revisión de viejos patrones. Lo que se tapa, se estanca. Lo que se acepta, se transforma.

Algunas ideas que pueden ayudar:



Escribir lo que duele , aunque no se publique.

, aunque no se publique. Revisar conversaciones pasadas , desde un lugar de conciencia .

, desde un lugar de . No tomar decisiones importantes , sobre todo si se siente presión.

, sobre todo si se siente presión. Pedir perdón si es necesario.

si es necesario. Y sobre todo: no fingir que todo está bien cuando no lo está.

Dua Lipa recurre a la astrología para tratar sus problemas Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Dua Lipa prefiere recurrir a su astróloga en lugar de ir al terapeuta.

Mercurio retrógrado en Leo viene a romper el guion

Este tránsito no es para mantenerse en control. Es para sentir. Para soltar la pose. Para dejar de repetir el mismo error disfrazado de madurez. Y si esta vez no se aprovecha, el universo lo volverá a poner sobre la mesa. Solo que con más intensidad, más verdad… y más drama.