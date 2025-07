Con Mercurio ya en fase retrógrada en Leo y la Luna menguante, la energía del día viene intensa, reflexiva y un poquito incómoda… pero llena de oportunidades si se sabe escuchar. Hoy viernes 18 de julio, Esperanza Gracia nos guía con sus predicciones para cada signo del horóscopo, poniendo foco en los asuntos del corazón, la comunicación y los ciclos que necesitan cerrarse.

¿Qué dice el horóscopo de hoy para Aries, Tauro, Géminis y Cáncer?

Aries:

Llega el momento de soltar de verdad. Hay cargas emocionales que llevan tiempo drenando energía, y hoy podrías ver con claridad qué dejar atrás. El alivio será inmediato.

Tauro:

Marte potencia tu vitalidad y tu instinto. Hoy será difícil que algo o alguien te saque del camino. Hay metas que se acercan más rápido cuando uno se decide a no soltar sus sueños.

Géminis:

Con Venus transitando por tu signo, las emociones fluyen con intensidad. El día favorece los acercamientos afectivos, las reconciliaciones y los gestos espontáneos de amor.

Cáncer:

Sol y Júpiter te regalan un viernes brillante. Las dudas desaparecen y aparece un impulso vital que te hace sentir protegido por algo más grande. Confía en lo que se abre.

Crédito: Deagreez/Getty Images El horóscopo de Esperanza Gracia para hoy viernes 18 de julio: ¿qué deparan los astros?

¿Qué predice Esperanza Gracia hoy para Leo, Virgo, Libra y Escorpio?

Leo:

Las palabras fluyen, y con ellas, la oportunidad de reparar vínculos. El orgullo se deja de lado para dar paso a conversaciones sinceras. Hay cambio, y es positivo.

Virgo:

Situaciones del pasado podrían reaparecer, pero esta vez te encuentran más preparado. El entorno cercano aporta contención y fuerza. Insiste: tus metas no están lejos.

Libra:

La energía es buena para comenzar cosas nuevas, aunque con cierta cautela. Podrían surgir confusiones o roces si se toman decisiones apresuradas. Avanza, pero con pausa.

Escorpio:

El foco está en no desviarse de lo que ya estaba claro. Apoyos externos podrían ayudarte a fortalecer proyectos o ideas. Si hay colaboración, que sea con convicción.

¿Qué le espera hoy a Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis?

Sagitario:

Mercurio empuja tu creatividad y tu capacidad para resolver conflictos. Hay una solución más cerca de lo que pensabas. Basta con atreverte a mirar desde otro ángulo.

Capricornio:

Día para brillar con fuerza propia. El carisma sube y con él, tus ganas de ir tras lo que deseas sin detenerte. Marte te impulsa a actuar con firmeza y sin miedo.

Dua Lipa recurre a la astrología para tratar sus problemas Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] Dua Lipa prefiere recurrir a su astróloga en lugar de ir al terapeuta.

Acuario:

Hay propuestas que parecen buenas, pero aún no es tiempo de decidir. Mientras no se suelte lo que estanca, lo nuevo no tiene espacio. El proceso de limpieza ya comenzó.

Piscis:

Todo se alinea para que algo nuevo florezca. Intuición aguda, energía a favor y el corazón abierto. Este viernes es ideal para comenzar con fe un nuevo capítulo.