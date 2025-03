Se burlan de Christian Nodal y Ángela Aguilar: estos son los mejores memes que dejó la canción de Cazzu

El día de ayer (19 de marzo) Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu) sorprendió a propios y a extraños al lanzar su más reciente sencillo titulado “Con Otra”, el cual causó tremendo revuelo por las supuestas indirectas a Christian Nodal y Ángela Aguilar .

A escasos minutos de haber salido, “Con Otra” generó una oleada de comentarios en redes sociales, pues la letra de la canción ha sido relacionada con el noviazgo que la ‘Nena Trampa’ sostuvo con Christian Nodal, quien terminó dejándola para irse con Ángela Aguilar, quien se especula habría sido la tercera en discordia.

¿”Con Otra” es una indirecta para Nodal y Cazzu?

A pesar de que Cazzu no ha emitido ningún comentario al respecto, “Con Otra” ha sido interpretado como una indirecta para Ángela Aguilar y Christian Nodal por la forma en cómo comenzó su romance, el cual fue anunciado semanas después de que el sonorense terminó con Cazzu.

Recordemos que en los últimos meses, Cazzu ha lanzado diversos temas que muchos han interpretado como tiraderas contra Nodal y su actual esposa, pero la cantante argentina no ha confirmado ni desmentido dichas aseveraciones.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Como era de esperarse, las redes sociales enloquecieron con el lanzamiento de “Con Otra”, por lo que los comentarios no se hicieron esperar.

“Duro contra Nodal y Ángela Aguilar”, “Cazzu era hundirla, no arrastrarla hasta el fondo del mar, me encanta”, “Alguien no va a soportar ! México te quiere !”, “Sin apellidos prestados ni duetos forzados, así suena el talento real”, “Todo mi apoyo a Cazzu desde Mexico, me encantó la canción, todo lo que haces te queda bien!!”, “Papa y mamá debieron enseñárteloooooooo... Jajajjaja a vamos con todo.... Cazzu”, “Cazzu, era humillarla no hundirla 1000m bajo tierra, te amo reina”, “Lamentablemente es lo que se buscó la niña por bocona. Desde un principio Cazzu no tuvo intenciones de responder ni exponer la situación pero tiraron tanto de la soga que se terminó rompiendo”, “No sé rompió ningún corazón, aquí todos somos adultos… Devoraste Reina”, “Desde abajo, sin dinero, sin influencia, sin nada comprado,,,, y coronando con TALENTO puro... y con los ovarios bien puestos…". Sin embargo, los memes no pudieron faltar. A continuación te compartimos los mejores.

“Te va a engañar con otra y recordarás,de cómo tú te reías el día que estuve en tu lugar”



Si Cazzu,ARRÁSTRALA



pic.twitter.com/UR6TJ0wkHm — 𝙇𝙪 (@shanexrose) March 20, 2025

"robado se va lo que robado viene" "no te deseo el mal, pero él te va a engañar con otra, será con otra y recordarás de cómo tú te reías el día en que estuve en tu lugar".

Madre cazzu volviendo a educar, cosechar, servir, devorar, repetir y enterrar 💅🏻 pic.twitter.com/7rlBzlyCyo — 🫧fer (@aytacstan) March 20, 2025

Oficialmente voy a estar escuchando “con otra” de la preciosa #cazzu todo el perro día en loop , oiii nomás ese cumbión ✨🩷 pic.twitter.com/luV9lx9lf3 — Gabs (@Gabs0691) March 20, 2025

Yo creo Angela Panini #AngelaAguilar tendrá diarrea al saber que Cazzu casi llega al millón con su canción "Con otra" en 6 hrs... Un logro que para Angela Aguilar con todo y duetos le lleva días o semanas. Corran a escuchar la rola !! 😉 — Sienna Walker (@SiennaW78631604) March 20, 2025

Es que Cazzu no rompio, la sepulto con tremenda directa

Con otra nueva cancion de Julieta pic.twitter.com/qsVzc0FIQG — stephanylatina (@stephanylatina) March 20, 2025

La mueva canción de Cazzu se siente tan: pic.twitter.com/MIpxgbadTn — 𝖇𝖗𝖊𝖊𝖓 de 𝒶𝓁𝑒 (@breenescud) March 20, 2025