¿Te perdiste el capítulo 18 de Café con Aroma de Mujer hoy 21 de febrero? Gaviota y Carmenza dejan la Hacienda Casablanca

En Café con Aroma de Mujer, Gaviota le pide disculpas a Julia por la pelea en el matrimonio, le explica que se alteró por el maltrato que estaba recibiendo Carmenza. Julia le regresa el dinero. Sebastián llama a Gaviota antes de subirse al avión. Raúl queda sorprendido con el nuevo celular de la recolectora.

El capitán Contreras visita la hacienda Vallejo, allí le cuenta a Julia que Wilson incriminó a Teresa Suárez en el secuestro de Octavio. Le explica que Gaviota planeó todo y alertó a Octavio para sacar provecho de la situación. Julia cree que lo hizo para que le regalaran la hectárea de tierra. Gaviota y Carmenza son echadas de la hacienda. Aurelio intenta defenderlas, pero Julia no cede.

Arthur le pide a Paula que le consiga trabajo como recolector en la hacienda. A la joven Vallejo no le suena la idea. Bernardo le dice a su mamá que no cree que Gaviota sea una criminal. Julia le aclara que ella manejará la situación y le ordena no meterse ni contarle a Sebastián. Eduardo le explica a Lucía que lo matarán si no le consigue dinero.