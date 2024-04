¿Te perdiste el capítulo 57 de Café con Aroma de Mujer hoy 16 de abril? Lucía recibe una oferta de trabajo en Café Élite

En Café con Aroma de Mujer, Pivisay decide no ir al homenaje de Octavio, prefiere que Aurelio y Margarita se vayan solos y aclaren sus sentimientos. Martín contrata a unos actores para que se hagan pasar por sus papás. Lucía intenta tener relaciones sexuales con Sebastián, este la rechaza. Gaviota vuelve a cantar en el bar de don Pedro. Leonidas se desahoga con Aurelio, le duele que Gaviota no pueda enamorarse nuevamente. Lucrecia le expresa a Iván que ya no siente lo mismo por él. Se divorciará.

Leonidas intenta pasar la noche con Gaviota, ella lo rechaza. Carlos Mario le pide perdón a Marcia, quiere que lo acompañe al homenaje. Julia conversa con Paula, se siente preocupada por no conocer nada de Martín. Le reprocha el haberlo conocido por internet. Pivisay le dice a Aurelio que no irá al homenaje, este y Margarita viajan solos.

Lucía aconseja a Julia, le sugiere que apoye a Sebastián y no a Iván. Julia le exige a Iván que pague de su bolsillo el fraude fiscal. Ante los problemas financieros de Café Élite, Sebastián pide la opinión de Lucía como economista. Iván le confiesa a Julia toda la verdad, le explica que el dinero que ingresó a las cuentas de la empresa es realmente suyo, y que eso ocasionó el infarto de Octavio.