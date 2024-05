¿Qué sucedió hoy 21 de mayo en el episodio 82 de Café con Aroma de Mujer? Marcia escapa sin declarar en favor de Sebastián.

En Café con Aroma de Mujer, Wilson finalmente acepta escaparse con Marcia. Lucía no está de acuerdo con que el dinero de Sofía sea administrado por una fiduciaria, sin embargo, firma el divorcio con las condiciones de Sebastián. Lemarcus llama a Julia, le cuenta que Marcela está embarazada, y le suplica que le ayude a convencerla de no abortar. Lucrecia descubre que Lucía también testificó en contra de Sebastián. Julia le da a Aurelio su regalo de bodas y le informa que Gaviota es oficialmente la nueva administradora de la cosecha.

Lucía entra a su antigua oficina y recapitula su vida; Bernardo la enfrenta por haber testificado en contra de su hermano y la echa de Café Élite. Gaviota le muestra a Julia el video en el que Marcia relata los negocios sucios de su esposo; consideran que puede servir de prueba en la defensa de Sebastián. Bernardo conversa con sus hermanas en el gastrobar, y les informa que no hay manera de salvar la empresa; tendrán que liquidarla. Lucía maneja a toda velocidad, Sofía no deja de llorar en la parte trasera del carro. De repente ve un espejismo de su padre y frena abruptamente.

En los cafetales, Raúl hace un comentario malintencionado sobre el café Dos Semillas, y Gaviota lo echa de la finca. Lucía le cuenta a Lucrecia sobre la extraña experiencia que vivió en el carro, lo asume como una señal de cambio. Piensa dejar Colombia junto a Sofía. Iván intenta desautorizar a Gaviota, no obstante, la joven le recuerda que es ella quien ahora manda en la hacienda. Marcela llama a Gaviota y le informa que el video de Marcia no sirve de nada; necesitan que ella testifique en persona. Aurelio llama a Bernardo para informarle que Iván vendió la cosecha por adelantado; sospechan que huirá del país con el dinero. Gaviota busca nuevamente a Marcia, pero ya no está; huyó en la madrugada.