¿Cómo activar la cámara oculta en tu celular Android?

Ahora es posible sacarle el máximo partido a tu celular con la cámara oculta que los teléfonos con sistema operativo Android poseen.

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Tomar fotografías con zoom y en máxima calidad, ahora es posible debido a la función oculta que te ofrece tu celular.

Solo necesitas ingresar al apartado Configuraciones, luego presiona el botón Acerca del teléfono y después Información del software.

Pon mucha atención porque para activar esta función es necesario colocar tu dedo en la pantalla de inicio del celular Android, después presiona al centro y así aparecerán algunas opciones en la parte inferior.

Entre las opciones verás la sección Widgets, luego presiona el botón que dice Lupa y finalmente da click en Añadir. Lo anterior te permitirá crear un acceso directo para tener la cámara oculta en la pantalla principal de tu celular.

Recuerda otorgar los permisos necesarios a la Lupa a través de la opción Configuraciones de tu teléfono inteligente Android.

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¿Para qué sirve la cámara oculta?

El propósito de la cámara oculta es tomar fotografías con zoom y de alta calidad a los detalles. Es perfecta si quieres retratar plantas, insectos, joyas, productos u otros objetos pequeños que requieran atención a los detalles.

Esta opción se asemeja a una lupa real que enfocará con mayor precisión cualquier objeto que desees retratar.

Por si fuera poco, la cámara oculta tiene la opción de aplicar filtros, modificar los valores como brillo, saturación, contraste e iluminación de la foto.

Esta opción solo está disponible para la cámara trasera, por lo que no se activará si buscas tomarte selfies con alto detalles de focalización.

Recuerda que esta función solo está disponible para celulares Android en sus versiones 'A' o superiores como la 'S'.

La ventaja de la lupa real es que no necesitas utilizar Google Play Store u otros sitios externos, pues puedes utilizarla desde los mismos comandos que ofrece tu teléfono móvil.

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