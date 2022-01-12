¿Cómo ver los estados de WhatsApp de tu amigo sin que se dé cuenta?

Las redes sociales se han convertido en una ventana para saber todo lo que sucede en el mundo, entre ellas WhatsApp.

En repetidas ocasiones, los usuarios prefieren no dejar rastro de que vieron algo de sus amigos; no obstante lo que pocos saben es que existe una serie de pasos para lograrlo y así permanecer completamente en el anonimato.

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Los estados de la plataforma WhatsApp suelen ser fotos o videos que desaparecen en 24 horas y que pueden ser visualizados por tus contactos.

Por eso, en esta ocasión, te mencionamos algunos datos para tener la opción de quedar en el anonimato, pues para ello se debe tomar en cuenta que es necesario sacrificar ciertos aspectos en WhatsApp como es el caso de la doble palomita azul o las confirmaciones de lectura.

Los pasos para no ser visto en WhatsApp

-Lo primero será tener WhatsApp totalmente actualizado, para ello ingresa a Google Play o iOS Store.

-Si encuentras una actualización, actívala.

-Ahora abre WhatsApp en tu celular Android o iPhone.

-Dirígete a los Ajustes o en su defecto Configuración.

-Ahora ve a Cuenta y Privacidad.

-En ese apartado desactiva las Confirmaciones de lectura.

- Recuerda que cuando deshabilitas dicha opción ya no podrás ver la doble palomita azul.

-Ahora simplemente mira el estado de tu amigo.

-Recuerda que, si quieres activar las confirmaciones de lectura nuevamente, debes esperar 24 horas luego de haber visto el estado.

-De lo contrario, aparecerá como que viste el estado de WhatsApp de tus amigos.

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Ya tienes la opción para poder ver lo que ponen tus amigos en sus estados de WhatsApp sin que ellos sepan que los has visto. Sin duda, una opción muy viable para muchas personas.

