16 cortes de pelo para esta primavera 2026; te sentirás ligera, fresca y son muy fáciles de peinar

La primavera 2026 está a la vuelta de la esquina y con ella llega el calor, por lo que muchas veces tener el cabello tan largo no es lo ideal si eres de las que siente mucha incomodidad con el cambio de temperatura, es por eso que te damos las mejores ideas de cortes de pelo para que no tengas que lidiar con el llamado “bochorno” y te sientas súper ligera y fresca.

¿Cuáles son los mejores cortes de pelo para primavera 2026?

Corte con flequillo en pelo café: Esta idea es perfecta para las chicas que tienen el pelo café. La idea consiste en cortar el cabello por encima de los hombros y mantener el flequillo largo. Es muy fácil de peinar, no necesitas calor ni maltratarlo todos los días. Con un cepillo de cerdas gruesas y muy ancho podrás darle una forma muy hermosa a las puntas. Añade un poco de fijador y listo.

corte de pelo con fleco.|Crédito: Pinterest

Corte de pelo en balayage rubio: Esta idea es ideal para las mujeres que tienen el pelo teñido de rubio o un balayage. El corte consiste en mantener el pelo por encima de los hombros y peinerlo de lado, esto hará que el degradado de color luzca muchísimo. Es preferible que se use lacio para que resalte más por lo que no lo tendrás que maltratar con calor. Agrega aceite en las puntas para darle brillo.

Corte de pelo balayage|Crédito: Pinterest

Corte en capas a los hombros: ¿Quién dijo que no se pueden llevar capas con el pelo corto? Esta idea luce muy original y sale del corte de cabello recto convencional. Transmite juventud y mucha frescura. No es necesario que lo peines con calor, con un cepillo de cerdas gruesas es más que suficiente. Puedes poner un poco de mousse para darle volumen.

corte de pelo en capas|Crédito: Pinterest

Corte bob de arriba a bajo: Esta idea consiste en hacer un corte recto y definido, pero que vaya desde arriba a abajo creando una especie de línea diagonal descendente muy derecha. El corte puede realizarse con tijeras o máquina. Es ideal para todo tipo de rostros y luce increíble si se mantiene lacio, por lo que no deberás hacerle ondas con calor que pueden dañarlo con el paso del tiempo.

corte bob|Crédito: Pinterest

Estas ideas son perfectas para combatir el calor, sentirte fresca, joven y muy radiante, ¿ya sabes cuál te harás?