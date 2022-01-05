WhatsApp se renueva en 2022: Estas son las funciones nuevas que llegan.

WhatsApp es una de las aplicaciones favoritas de millones de hombres y mujeres en todo el mundo, quienes no dudan en utilizar la popular app para asuntos personales y profesionales.

Sin embargo, en este 2022, se prevé la llegada de cinco nuevas funciones de acuerdo al sitio especializado WaBetainfo.

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Ya podrás cerrar sesión en WhatsApp

El temor de que alguien vea tus conversaciones será cosa del pasado, pues en 2002 podrás cerrar la sesión de tu cuenta de WhatsApp.

Cuando cierres sesión en WhatsApp, sucederá lo mismo en todos tus dispositivos para proteger al máximo tus datos.

Eliminar mensajes a la hora que quieras

WhatsApp implementará la función de borrar cualquier mensaje sin límite de tiempo. Aunque esto ya es posible desde el año pasado, la novedad es que podrás hacerlo días o semanas después.

Temas para WhatsApp

La interfaz de tonalidades verdes se despide en este año, ya que se prevé la llegada de coloridos temas para adornar tus chats.

Prepara tu lado más creativo, pues las tonalidades verdes serán opcionales de ahora en adelante.

Reacciones a mensajes con emojis

Las reacciones son muy usadas en las publicaciones de Facebook, donde puedes expresar qué te gusta, enoja, divierte o entristece de tus contactos.

Las reacciones llegarán a WhatsApp este mismo año y podrás olvidarte de contestar un mensaje, pues bastará con reaccionar con tu emoji favorito para expresar tus sentimientos.

Mucho se ha hablado de la notificación de capturas de pantalla, donde por cada screenshot que hagas, le llegará una notificación a tus amigos.

Sin embargo, aún no está nada confirmado sobre esta nueva función en WhatsApp, aplicación que forma parte de la empresa META.

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