Filtran fotos de Camila Cabello llorando previo a ruptura con Shawn Mendes.

Hace unas horas se dio a conocer la noticia de que Shawn Mendes y Camila Cabello pusieron fin a su relación luego de dos años. Los cantantes decidieron dar por finalizada su relación de común acuerdo, por medio de un comunicado en sus respectivas cuentas de Instagram.

Te puede interesar: Presentan nueva demanda contra Alec Baldwin. ¿Terminará en la cárcel?

Hemos decidido terminar nuestra relación romántica, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y seguiremos siendo mejores amigos. Apreciamos mucho su apoyo desde el principio y en el futuro

La pareja había empezado a hacer publicaciones en redes sociales desde el 1 de noviembre, durante la celebración del Día de los Muertos.

Tuvieron pocas apariciones en público, ante el hermetismo que manejaron en su relación no se puede saber la fecha exacta del inicio de la relación.

Su primera colaboración fue en 2015 con el tema I Know What You Did Last Summer, una historia de desamor aunque quizás sin saberlo, empezaban a escribir su propia historia que no fue formalizada, al menos públicamente hasta 2019.

La polémica foto de Camila Cabello

Al darse a conocerse la noticia de su separación, los medios estadounidenses publicaron una fotografía de Camila Cabello llorando durante una salida con su ahora exnovio.

En las fotografías la cantante se muestra llorando mientras que él la consuela besándola, el pasado 3 de septiembre en el área del Soho de Manhattan.

Ambos músicos tuvieron una historia de amor que pareció sólida, durante años fueron grandes amigos, hasta que en 2019 la amistad se transformó en amor y se unieron formalmente; sin embargo dos años más tarde todo terminó.

Las fotos de Camila Cabello llorando durante una salida con Shawn Mendes poco antes de separarsehttps://t.co/Dv603w0gCR pic.twitter.com/nQgCL03N6i — Alinstante RD (@Alinstanterdcom) November 18, 2021

También te puede interesar: Sale a la luz VIDEO inédito de Octavio Ocaña y su novia Nerea Godínez.