Camila Sodi elevó la temperatura de Instagram con sensual posado.

La sobrina de Thalía se enfundó en sus ropas más sensuales y provocó que sus seguidores enloquecieran y la llenaran de elogios.

Camila Sodi no sólo es una de las actrices más guapas y talentosas que hay en México, sino también es de las más controvertidas y que da más de qué hablar, y nuevamente está en el ojo del huracán por una sesión de fotos sensuales que compartió por medio de sus redes sociales.

La actriz es conocida por subir fotos de su impresionante belleza con la que conquista a sus seguidores en redes sociales, pues tan sólo en Instagram tiene más de 2 millones y medio de seguidores.

Mira la galería completa

Recientemente Camila compartió una sesión de fotos muy sensuales en donde se le ve con un ajustado body negro de cuero y un peinado que resalta sus facciones.

Como era de esperar, las reacciones estallaron y hasta el momento lleva 64.650 corazones.

Te recomendamos: Camila Sodi continúa cosechando éxitos profesionales.

“Cama cama chameleon (letra de la canción Karma Chameleon de Culture Club)... osease que soy un camaleón, y me transformo. No despierto, así no se crean. Amo ser actriz y transformarmeee”, escribió la protagonista de Luis Miguel, la serie.

Además, la expareja de Diego Luna también subió unas imágenes en donde posa con lencería negra y una bata rosa de flecos rosas que le dio 58.054 likes.

Galería imperdible: Linet Puente narró su mala experiencia entrevistando a Camila Sodi.

En otra sesión de fotos apareció con un vestido rosa muy ajustado con un enorme moño, pero lo hizo para recordar al rapero Snoop Dogg: “GRACIAS , gracias, gracias a la Academia @theacademy por este Oscar pero primero que nada … ¡GRACIAS MEXICO! Gracias a mis fans y a toda la gente que me apoya, no sería nada sin ustedes y last but not least , como diría @snoopdogg, ¡I wanna thank myself for all my hard work!”, comentó en su posteo”

“¡!Qué sería de la vida sin reírnos y jugar y divertirnos!? Manifiesta tus sueños pero no te olvides de tomarte la vida con soda, juega y diviértete y que te valgaaaaa que opinen los demás. Tú sé feliz y bondadoso. Lo demás se acomoda solo. Contagia tu presencia que nada sucede si no es en el eterno presente”, indicó Camila Sodi.

No te pierdas la galería: Camila Sodi confirmó que sí anduvo con Diego Boneta. En FOTOS te contamos su verdad.