Linet Puente narró su mala experiencia entrevistando a Camila Sodi.

Como parte de la promoción de la película “El exorcismo de Carmen Farías”, Linet Puente entrevistó a Camila Sodi, ¡y fue algo muy incómodo!

Nuestra querida Linet Puente, Periodista profesional, tuvo un momento nada grato en una entrevista que recientemente tuvo con Camila Sodi, pues la actriz no se portó como nuestra compañera esperaba... ¿Qué pasó? Te contamos...

Camila Sodi, fue grosera en una entrevista con Linet Puente.

Camila Sodi acaba de estrenar la película “El exorcismo de Carmen Farías”, así que como es costumbre, tuvo entrevistas con distintos medios de comunicación con el fin de promocionar su cinta. Entre las periodistas que fueron a entrevistarla, fue nuestra querida Linet Puente, quien en Ventaneando, comentó su molestia por la actitud un tanto prepotente de Sodi, quien le contestó cortante algunas preguntas e hizo comentarios fuera de lugar.

“Me sorprende mucho que todavía haya actores o personalidades que no se saben conducir con los periodistas, que si les haces una pregunta que tantito se sale de lo que ellos están esperando, luego luego te atacan”, dijo Puente. Pues Linet le comentó que era una de las actrices más exitosas del momento, pues ha trabajado en muchísimos proyectos los últimos años, y que algunos decían que incluso era la actriz mexicana mejor pagada. La actriz en lugar de darle la vuelta, ¡se portó muy grosera con ella!

“Ay ,ay ojalá fuera verdad”, (ser la mejor pagada). dijo Camila, fue interrumpida por su compañero Juan Pablo Castañeda, quien forma parte del elenco de la película y dijo: “¿Vamos a hablar de la película o de cuánto le pagan a Camila?” Creando un ambiente de tensión en la entrevista, ¡y no había necesidad de hacerlo así!

No es secreto para nadie, que a Camila Sodi siempre le ha costado trabajo llevarse bien con la prensa, a pesar de sus años de trayectoria y que en su nueva película justamente interpreta a una reportera. Uno de los comentarios que la actriz le dijo a Linet, ¡molestó mucho a la Periodista! “Conozco bien a los reporteros porque sé que tienen estos dos lados de su cerebro, muy marcados y divididos, el lado emocional que no toca el lado práctico y pragmático”, dijo Sodi.

En el foro de Ventaneando, Linet comentó con sus compañeros su molestia: “Yo estaba haciendo preguntas que tenían que ver con la carrera de Camila Sodi, que tenían que ver con la película, y además esta soberbia de ‘yo conozco a los periodistas y no sé qué’, es como si yo voy con el doctor y le digo ‘oiga doctor, yo conozco a los doctores, como que tienen fragmentados el cerebro y siento que a veces no piensan bien’”.

Linet comentó que la distribuidora que le hizo llegar la entrevista, no se la dio completa, ¡le cortaron la parte en la que Camila Sodi era grosera con ella! “La parte que me cortaron, le digo, ‘es que no me respondiste la pregunta que te hice, ¿qué te aterra, Camila?’, me dice, ‘pues lo que me aterra son preguntas como las que me acabas de hacer ahorita’”. Confirmó Linet. Además, al terminar la entrevista, la actriz remató diciendo: “¡Qué tipa tan pesada!, ¿quién era?”, refiriéndose a Puente.

Al platicar esto en el foro, nuestro querido Pedrito Sola hizo un comentario sobre Camila Sodi, del cual pidió disculpas después a través de sus redes sociales. “Ayer en Ventaneando’tuve un exabrupto al tenor de la discusión que se llevaba a cabo y dije una palabrota de lo cual me arrepiento y me disculpo de verdad, no es mi costumbre insultar a nadie. Lo siento mucho”.

¿Será que alguna vez Camila Sodi se reconcilie con la prensa?

