Camilo le cumple promesa a pequeña fan y enternece las redes.

Camilo se ha convertido en uno de los artistas más queridos gracias a su talento y carisma, cualidades que lo han catapultado a la fama y han conquistado los corazones de sus fanáticos, principalmente de los más pequeños que siempre están al pendiente de lo que hace el esposo de Evaluna.

¡Camilo puso el ritmo en el foro de VLA con la interpretación totalmente en vivo de su canción ‘Ropa Cara’!

Camilo se encuentra de gira por el Viejo Continente, específicamente en España, donde conmovió a sus miles de seguidores con el caso particular una pequeña llamada Amanda, quien desafortunadamente perdió a su padre durante la pandemia por el COVID-19.

“La historia de Amanda nos tocó profundamente porque despidió a su padre en la pandemia, y yo le mandé un video prometiéndole un abrazo. Aquí estaba ella reclamándolo, como debe ser”, publicó el papá de Índigo en la descripción del video donde aparece la pequeña Amanda, recordándole la promesa que le hizo.

“Camilo, en el video que me mandaste me prometiste un abrazo y un beso, por eso ha venido aquí al concierto para que me lo des”, dice Amanda mientras sostiene una pancarta al lado de su hermana que dice: “Soy Amanda, Camilo, ¡Te quiero!”.

Te puede interesar: Esta es la FOTO íntima de Camilo que Evaluna expuso al mundo.

Por su parte, la madre de Amanda se encargó de escribirle y enviarle una carta al cantante colombiano; sin embargo, no esperaba que la respuesta de éste llegaría tan pronto. Camilo recibió la misiva y dijo reconocer a la pequeña de la foto que le fue enviada junto con la nota, por lo que de inmediato tomó su celular y se puso en contacto con ella.

“Hola, ¿La mamá de Amanda?... Hablas con Camilo, ¿cómo estás?”, le dijo el cantante de “Pegao” a la madre de Amanda, quien no cabía de emoción, así como tampoco sus hijas por la llamada del intérprete.

“Recibí tu carta, y yo me acuerdo muy bien Amanda, que yo a ti te debo un abrazo”, añadió el colombiano, mientras la madre de la pequeña afirmó que Amanda estaba llorando de la emoción. Pero lo mejor estaba por venir, Camilo citó al día siguiente a la niña para cumplirle la promesa que le había hecho hace tiempo.