Esta es la FOTO íntima de Camilo que Evaluna expuso al mundo.

La intimidad de esta pareja sin duda es una de las más requeridas por parte del público y en esta ocasión son noticia porque Evaluna exhibe foto íntima de Camilo desde la regadera.

Desde que comenzaron su relación en 2015 la hija de Ricardo Montaner y el cantante oriundo de Colombia se han distinguido por tener una vida privada muy visible para sus fans. La misma ha sido objeto de devoción de distintos portales que han seguido con mucha intensidad cada aspecto de esta pareja y el embarazo de la venezolana y el posterior nacimiento de Índigo son un claro ejemplo de ello. Hay un nuevo acto para esta ocasión asique pasemos a los hechos.

¿Cuál es la foto íntima de Evaluna en la que exhibe a Camilo desde la regadera?

Evaluna compartió en Instagram dos fotos en las que aparece sentada sobre una patineta y una más en la que muestra a su esposo completamente desnudo mientras toma un baño en la regadera. Todo lo que acotó a las fotos fue un “je je” como comentario con el que claramente desafió las políticas de Instagram que tiende a ser bastante restrictivo para con imágenes de este tipo.

¿Las reacciones del público? “Eso no se hace”; “Gracias, de parte de la Tribu”; “El mejor lado de camilo”; “No lo veo correcto hacer eso. Deja mucho que decir de los principios y valores”;”No da risa”; “Pobre Camilo no tiene ni privacidad”; “Cual es la necesidad no respeta ni su propia intimidad”; “Deja tranquilo a tu marido por favor! Déjalo grabar tranquilo, déjalo hacer la música que quiere, déjalo bañarse tranquilo! Diablos qué tóxica!!!!”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Increíblemente esa foto no fue eliminada por Instagram, algo que era muy esperable para lo que es esta red social que se caracteriza por ser bastante restrictiva de situaciones de este tipo. Y si a esta altura no ha sucedido eso entonces difícilmente esto acontezca al corto plazo. Para su fortuna Evaluna Montaner, puede decir que ha vencido a la aplicación de Meta.