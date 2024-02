Cancelan en redes sociales a Sebastián Yatra por esta polémica razón

Tal parece que el cantante colombiano Sebastián Yatra no pensó en las repercusiones que causarían sus palabras, pues en una reciente entrevista reveló que en una relación larga “le darían ganas de ser infiel”, motivo por el cual las redes sociales lo cancelaron.

¿Qué dijo Sebastián Yatra? El intérprete de “Tacones rojos”, “Devuélveme el corazón”, “Pareja del año”, “Como mirarte” y “Traicionera”, entre otras, sorprendió a sus fans durante una entrevista concedida a Podium Podcast.

Sebastián Yatra mencionó que un año es lo máximo que puede estar con una pareja; sin embargo, las razones indignaron a más de una de sus seguidoras, motivo por el cual pidieron cancelarlo en redes sociales.

“Me pasa que pienso si yo estoy en una relación mucho más tiempo, no sé cómo lo podría aguantar porque me darían ganar de ser infiel. Aunque esté enamorado de alguien, me darían ganas de estar con alguien más”, dijo el cantante con actitud relajada.

Así mismo, el cantante señaló que cuando se encuentra en una relación pero está de viaje y lejos de su pareja, surge la inquietud de serle infiel y eso es algo difícil de controlar para él. Sin embargo, la cosa no quedó ahí y dijo sentirse limitado al empezar una relación, pues esto le ha impedido hacer cosas que desea con otras personas.

“Uno se mete en una relación y te empiezas a limitar muchísimo. Empiezas a pensar que si sales de fiesta te va a empezar a gustar alguien y voy a querer hacer algo pero no lo voy a hacer y me tengo que aguantar”, recalcó.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Sus palabras no cayeron nada bien en el público femenino que de inmediato pidió cancelar al cantante; sin embargo, hubo otro sector que pidió no tomarse tan en serio sus palabras pues todavía es muy inocente.

“Sos una mier…”, “Qué desagradables son los hombres”, “Idiota”, “Yo creyendo que Sebastián Yatra era un tipo súper romántico y amoroso por las letras de sus canciones y ahora viene a decir que no puede estar con una persona por 1 año porque le da la loquera de serle infiel”, “Sebastián Yatra es el ejemplo de que no solo damos oportunidades a feos, también a idiotas, y les subimos el ánimo y la autoestima para creerse que aún tienen la capacidad de poder sernos infieles”, “No estés en ninguna relación formal, no enamores ni hagas sufrir a nadie si te conoce”, “Ya no quiero un Sebastián Yatra en mi vida, extingan a las personas como él”, fueron algunos de los comentarios.