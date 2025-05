Lorde anuncia el estreno de Virgin, su nuevo álbum

Dentro de la primera quincena de este mes, Lorde nos regalaba una probadita de su nuevo material, mismo que a menos de una semana de su estreno, ya acumula casi 3 millones de reproducciones en YouTube. Ahora, la cantante neozelandesa ha anunciado la fecha de lanzamiento de su nuevo álbum, Virgin. ¡Aquí todos los detalles!

¿Cuándo se estrena el nuevo álbum de Lorde?

Poco a poco Lorde va consintiendo a sus fans: primero sólo una probadita de su nuevo tema, después lanzó la canción completa en plataformas digitales y ahora ha anunciado la fecha de estreno de su nuevo álbum, Virgin. Acorde con las redes sociales de Lorde, este 27 de junio podremos escuchar el nuevo material de la cantante de “Royals”.

Te puede interesar: ¡Alejandro Sanz regresa a México en 2025 para presentarse en nueve ciudades!

Virgin, lo nuevo de Lorde

El nuevo álbum de Lorde ofrecerá 11 temas, entre los cuales se encuentra el recién estrenado “What Was That”. “Un álbum mío producido por mí y Jim E-Stack”, comienza el breve comunicado de Lorde. Virgin fue mezclado por Spike Stent y Tom Elmhirst; masterizado por Chris Gehringer y, asegura la cantante, el nuevo álbum fue “100% escrito con sangre”. Sin lugar a dudas, podemos esperar un disco de emociones intensas y con sonidos que nos remontan a los orígenes de la exitosa cantante de 28 años.

¿Cómo es la portada de Virgin, el nuevo álbum de Lorde?

Fiel a su estilo, Lorde no aparece en la portada de su nuevo material; recordemos que sólo ha aparecido en su álbum debut. La portada de Virgin, el nuevo álbum de Lorde, aparece una radiografía de pelvis con un DIU incorporado de alguna manera. También se distingue una cremallera.

Te puede interesar: ¡Ca7riel y Paco Amoroso regresan a México este año!

¿Será que Lorde nos sorprende soltando un par de temas antes del lanzamiento de su álbum completo? De cualquier manera, se sabe que ‘lo bueno lleva su tiempo’, por lo que no nos queda duda que Virgin se ha trabajado minuciosamente para lograr un gran resultado. Además, es sabido que Lorde tiene una comunidad muy fiel que sigue cada paso que da. ¡Enhorabuena!