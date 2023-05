La canción que Christian Nodal le habría compuesto a Belinda como despedida.

Christian Nodal se encuentra más feliz que nunca y mucho de esto es gracias al éxito que está teniendo en su carrera, pero también por el romance que tiene con Julieta Emilia Cazzuchelli y el hijo que espera con la cantante argentina.

Hace unos días el cantautor mexicano presentó su nuevo álbum “Forajido EP2”, el cual incluye el tema “Cazzualidades”, el cual le compuso a ‘La Nena Trampa’ y que habla de cómo le hizo para conquistarla.

¿Cómo surgió “Cazzualidades”? De acuerdo con el cantautor mexicano, el tema nació durante el tiempo que se encontraba cortejando y conquistando a la ‘Nena Trampa’, por lo que la describió como una canción “preciosa” durante un encuentro con los medios.





Para sorpresa de propios y extraños, Cazzu no solo es la musa que lo inspiró para escribir “Cazzualidades”, sino también es la protagonista del videoclip. En este sencillo Christian Nodal hizo una mezcla de regional mexicano y pequeños toques de flamenco, así como algunos guiños al trap, género en el que se desenvuelve la argentina.

¿Christian Nodal le compuso una canción a Belinda?

Christian Nodal y Belinda protagonizaron una de las parejas más queridas y mediáticas de la farándula, incluso se hablaba de que podrían llegar al altar pues el sonorense le entregó un anillo de compromiso; sin embargo, de buenas a primeras se terminó su romance.

La ruptura fue difícil de asimilar para ambos, pero al parecer ya cada uno cerró ese capítulo en su vida, incluso se especula que Christian Nodal compuso su más reciente tema titulado “La Despedida” con dedicatoria especial para Belinda.

“La Despedida” es un tema que trata sobre la falta de amor propio, la infidelidad y la mentira, y algunos internautas aseguraron que la letra podría estar dirigida a su exprometida Belinda. El tema refleja mucha tristeza y dolor, tal como lo que vivió al separarse de la española.

¿Qué dice “La Despedida”?

“Si pudiera decirte que seguí con mi vida/ Que duermo bien de noche y no me pesan los días/ Si pudiera mentirte como tú lo hacías/ Te quitara la culpa y me la quedaría.

Pero quién me quita este dolor/ Que va mucho más allá de ti// Porque tú solo me fuiste infiel/ Pero yo me traicioné a mí/ Por hacerle caso al corazón/ Que, entre tú y yo, siempre te eligió a ti/ Ya qué importa si te amo o no/ Solo sé que no me ama a mí.

Tú pudieras decirme/ Que hay chance todavía/ Y que rabia me da, porque me lo pensaría/ Estoy esperando que me digas/ Que esto solo es una pesadilla/ Que no me monte en ese avión/ Que no me vaya de tu vida.

Es que estoy esperando que me digas/ Que también lloras a escondidas/ Que sí tienes corazón/ Que sí te marcó la despedida”. (Mira el video)