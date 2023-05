Cazzu y Christian Nodal estrenan “Cazzualidades”: Letra y video oficial.

La tarde de ayer, Christian Nodal estrenó “Cazzualidades”, su más reciente sencillo en el que habla sobre su historia de amor con la cantante argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, quien además de ser su novia es la madre del bebé que esperan.

¿Alann se tatuó como Nodal? | Episodio 80 | Corazón Grupero: El Expediente

¿Cómo nació “Cazzualidades”? De acuerdo con el cantautor mexicano, el tema nació durante el tiempo que se encontraba cortejando y conquistando a la ‘Nena Trampa’, por lo que la describió como una canción “preciosa” durante un encuentro con los medios.

Para sorpresa de propios y extraños, Cazzu no solo es la musa que lo inspiró para escribir “Cazzualidades”, sino también es la protagonista del videoclip. En este sencillo Christian Nodal hizo una mezcla de regional mexicano y pequeños toques de flamenco, así como algunos guiños al trap, género en el que se desenvuelve la argentina.

¿De qué trata “Cazzualidades”?

“Cazzualidades” forma parte del álbum “Forajido EP2” y habla sobre la etapa de enamoramiento de una pareja en la que hace claras referencias a Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la cantante argentina.

En esta, le declara su amor y le hace saber que, desde que la conoció, su vida ha mejorado y quiere seguirla conociendo. En el videoclip se ve a la pareja en diversas situaciones pero muy cariñosos. En otras escenas aparece Nodal pensando en Cazzu, y en unas más aparece ‘La Nena Trampa’ sola. Al final, ambos aparecen abrazados y haciendo un acercamiento al vientre de Cazzu, en alusión a su actual embarazo. (Mira el video)

¿Qué dice la letra de “Cazzualidades”?

“Una noche de pasión lleva una vida de deseos/ Puede que no sea Romeo, pero a mi Julieta quiero/ Desde esa noche yo siempre la encuentro en mis sueños/ Lo triste es cuando despierto y solo está en mi pensamiento”.

“No, no miento cuando digo/ Que contigo lo vivido ha sido/ Como un paraíso hecho en piel/ Desde lejos es testigo el reloj que tanto miro/ Porque no veo la hora pa’ volver”.

“Y hablar de amor, solos tú y yo/ Con la luz de la Luna en los labios Fernet/ Más calientes que el Sol/ Pa’ hablar de amor, pa’ hablar de paz/ Cuéntame tus secretos, sé qué hacer con esto, amarte mejor”.

“Dime quién eres y por qué paras el tiempo/ ¿De mí qué quieres? Que yo te lo doy contento/ Y si me arrepiento, tranqui, te cuento/ Los que aman de verdad nunca terminan perdiendo”.

“Si estoy sonriendo es por tu culpa/ Quiero bailarte al ritmo de una cumbia/ A Cazzu tú eres lo que buscaba/ Nah, tú eres mejor de lo que me tocaba”.

“Dime si te ha pasado/ Que así tan de repente/ Alguien se mete en tu mente/ Y ya no quiere salir/ Así me pasó contigo/ Pero tú bajaste al pecho/ Sin razón y sin derecho/ Pero me gustas ahí".