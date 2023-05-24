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FOTOS | Christian Nodal prefiere no revelar el sexo de su bebé por respeto a Cazzu.

El cantante desea revelar el sexo de su bebé, pero su pareja prefiere mantenerlo bajo llave. Te contamos todos los detalles en las fotos.

Por: Ana Patricia Pérez

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