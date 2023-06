Los Beatles lanzarán canción inédita con la voz de John Lennon gracias a la IA.

Una de las bandas más trascendentes de la historia ha causado furor entre sus seguidores, pues Los Beatles revelaron que están por estrenar una nuevo sencillo.

Y eso no fue todo, ya que la banda detalló que este nuevo lanzamiento traerá una gran sorpresa, ya que contará con la voz de John Lennon.

Britney Spears; “La Princesa del Pop”, preocupa a sus fans por el aspecto tan descuidado que luce en fotos recientes.

Te puede interesar: Esto hizo Snoop Dog para grabar en español con la Banda MS.

La gran noticia fue confirmada por Paul McCartney, dejando gran emoción en pleno 2023 ya que se ha detallado que la banda grabó muchísimo material a lo largo de los años que estuvieron activos.

¿Cómo es la nueva canción inédita de Los Beatles con la voz de John Lennon?

De acuerdo con lo revelado por McCartney, quien explicó por medio de una entrevista con la BBC, donde confirmó que para poder tener la voz del cantante, la tuvieron que sacar de una vieja grabación.

Hemos hecho la que será la última grabación de los Beatles, era una maqueta de John, a partir de la cual hemos trabajado

Lo más sorprendente de este caso, es que el bajista destacó que lograron captar la voz del cantante y hasta purificarla utilizando Inteligencia Artificial para poder mezclar la grabación.

Esto causó gran sorpresa, pues recordemos que fue el propio Paul McCartney, quien había declarado que quería terminar ciertas canciones, las cuales podría lograr con la ayuda de las nuevas tecnologías.

También te puede interesar: Madonna hace oficial su romance con Josh Popper: ¿Quién es él?

Hasta el momento, se desconoce el nombre de la nueva canción, ya que McCartney no reveló más detalles, aunque de acuerdo con los medios ingleses mencionaron que podría ser ‘Now and Then’. Lo mismo con la fecha de lanzamiento, la cual no ha sido revelada todavía.