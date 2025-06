Flor Rubio defiende a Ángela Aguilar tras supuestas burlas de Belinda

Flor Rubio podría haberse metido en problemas luego de saltar en defensa de Ángela Aguilar en medio de rumores que apuntan que Belinda le envía indirectas a la joven exponente del regional mexicano.

Esto en medio del gran éxito que está teniendo la cantante nacida en España, quien con su sencillo “Heterocromía”, en donde al principio suena una canción inspirada en el tema de la película Los Aristogatos, logró posicionarse entre las tendencias de redes sociales como TikTok.

Y es que la famosa compartió un video en esta red social en donde un fan habla de la joven hija de Pepe Aguilar de forma no muy amable, cosa que hizo enfadar a Flor Rubio, quien defendió con todo a la joven de 21 años de edad.

Esto dijo Flor Rubio sobre las supuestas burlas de Belinda

La famosa conductora de Venga La Alegría criticó que Belinda compartiera un video de un usuario identificado como Gucci Diary, quien se unió al trend de “Heterocromía”, pero realizando un ajuste pues se burló de Ángela Aguilar, cosa que fue mal vista no solo por la presentadora, sino por muchos fans, aunque la mayoría apoyó a la famosa.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Flor Rubio dijo que ella pensaba que estaba mal lo que hizo ‘Beli’ pues tiene la responsabilidad de las reacciones que tengan otros internautas, pues existen muchos comentarios de odio en contra de la esposa de Nodal.

“Sería mejor no ver a mujeres atacando a mujeres o peleando con mujeres.... si no te gusta el calor no hay que meterse a la cocina”, fueron las palabras de la conductora, quien también reconoció que la artista es libre de compartir lo que ella quiera en sus redes sociales.

La reacción de Ángela Aguilar ante las burlas de Belinda

Aunque la ojiazul solo compartió las publicaciones que utilizaron su audio, muchos piensan que sí fue planeado para burlarse de la joven exponente del regional mexicano, quien hasta el momento no ha emitido ningún tipo de declaración al respecto.