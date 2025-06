Así inició el romance entre Alex Montiel y Fabiola Martínez cuando él estaba casado

El conflicto entre el Escorpión Dorado y Adrián Marcelo quedó muy claro, pues Gala Montes fue la detonante del quebrantamiento de dicha amistad. Sin embargo, la situación entre Alex Montiel y Fabiola Martínez realmente no es clara para muchos. ¿El influencer fue infiel? ¿Está en una relación abierta con su esposa? ¿Todo es culpa de Óscar Burgos y su esposa?

De una forma bastante polémica, el comediante de Nuevo León indicó que aunque el hombre detrás de la máscara de escorpión le prometió que no le daría mucho foco a lo que Gala dijera de Adrián, este no lo cumplió. Ante esto, Marcelo concretó la entrevista con la conductora regiomontana y de ahí se destaparon situaciones bastante polémicas desde todos los frentes.

Alex Montiel y Fabiola Martínez: ¿una historia de infidelidad?

Los seguidores del hombre detrás de la máscara sabían que él tiene esposa y que con ello vinieron dos hijos. Sin embargo, las últimas revelaciones indican que ellos estaban juntos solamente por los hijos. O al menos eso dijo Fabiola Martínez en esta charla con Adrián Marcelo. El primer acercamiento ocurrió en el roast con Óscar Burgos en el 2023 y allí se dio el encuentro entre Alex Montiel y la conductora mexicana.

Después de un acercamiento normal de trabajo, esto ocurrió posteriormente: “Estaba sentada en la barrita de mi camerino, él se pone enfrente, se me acerca y me huele. Estábamos solos y me dice... ‘huele bien rico tu perfume’. Quedamos frente a frente”.

En la siguiente interacción ella fue quien dio el paso para generar interacción: “Regreso a Monterrey y veo que él está en Nueva York. Fui yo la que le puso GPI. O sea solamente fue en ese momento y todo pero yo dije 'él está casado’ porque yo sabía que él era casado. Luego me puse como a stalkear su insta... Cuando llego allá nos vamos a comer unas hamburguesas, empezamos a platicar y todo y empecé a tomar”.

¿Alex Montiel sí está separado de la madre de sus hijos?

En ese momento no era público, pero ya llevaban “separados” un tiempo, por lo que no hubo problema para seguir saliendo. Ante eso, Alex Montiel y Fabiola Martínez comenzaron una relación bastante abierta ante el público: “Me cuenta que desde hace dos o tres años ya habían terminado, que habían buscado terapia de pareja y habían quedado en que cada quien su vida, que estaban juntos por los niños y que él no acostumbraba a hacer lo que estaba haciendo conmigo”.

Incluso en más de la entrevista, la regiomontana indicó que el Escorpión Dorado le dijo que quería operarse para tener la oportunidad de tener hijos otra vez con Fabiola. Y que la ruptura ocurrió por una fotografía que los hizo públicos como pareja, situación que incluso hizo que Alex y Dana Arizu hicieran un video donde aclaraban que están en una relación abierta.

