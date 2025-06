Tiktoker revela fallecimiento de su bebé y se quiebra ante sus seguidores; esto dijo

Michael Armstrong, un querido tiktoker conocido por su contenido acerca de espiritualidad y vidas pasadas, compartió una desgarradora noticia a través de sus redes sociales, pues él y su esposa sufrieron la pérdida de su primer hijo, esto a solo tres semanas de que diera a luz.

La noticia conmovió a todos los fans de la pareja pues ambos solían compartir fotografías, videos y pensamientos sobre su camino durante el embarazo, y se encontraban a la expectativa de conocer al nuevo integrante de la familia, quien lamentablemente no pudo nacer con vida.

Esto dijo el tiktoker sobre la muerte de su bebé

Por medio de su cuenta de Instagram, Michael compartió una fotografía de su mano sosteniendo la de su bebé, la cual está en blanco y negro y ha sido acompañada de un mensaje bastante desgarrador en donde revela lo que ocurrió.

“Ha sido difícil encontrar las palabras, pero es con el corazón que les comparto que nuestro dulce bebé falleció a las 37 semanas”, explicó el tiktoker al mismo tiempo que dio algunos de los detalles de lo que llevó a que su hijo muriera antes de nacer.

Según lo dicho por Armstrong, tres semanas antes de la fecha para la que estaba programado el parto su esposa despertó y se dio cuenta de que no había movimiento en su vientre. Esto la llevó a pensar que algo andaba mal así que fueron al médico, quien confirmó con un ultrasonido que no había ritmo cardíaco.

La mujer fue sometida a un parto inducido y tras varias horas de labor logró dar a luz a su bebé, un varón quien ya no contaba con signos vitales al momento de su nacimiento.

¿De qué murió el bebé de Michael Armstrong?

De acuerdo con el propio influencer, los médicos no pudieron determinar las causas del fallecimiento del bebé pues no había señales de que algo andaba mal, además de que le explicaron que uno de cada tres casos de muerte prematura no recibe un diagnóstico.