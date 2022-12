Así celebró Canelo el triunfo de Argentina tras polémica con Messi.

Luego del polémico tuit que mandó el boxeador mexicano sobre la forma en la que supuestamente el futbolista argentino pateó una playera de la Selección Mexicana, Canelo Álvarez reconoció el triunfo de Argentina sobre Francia en la final.

La historia de Saúl “Canelo” Álvarez

¿Qué dijo Canelo ante el triunfo de Argentina?

En una publicación de Twitter hecha el día de ayer, el boxeador mexicano sobre el triunfo de la Selección Argentina es breve y con un corazón peculiar dice: “Muchas felicidades Argentina, se lo merecían”. 🫶 ¿Será este el final de la polémica?

Muchas felicidades Argentina, se lo merecían 🫶 — Canelo Alvarez (@Canelo) December 19, 2022

¿Qué pasó previamente entre el Canelo y Messi?

A raíz de la derrota de México ante Argentina, se publicó un video grabado en el vestuario de la selección argentina en donde supuestamente se ve cómo Messi patea una camiseta de México y aparentemente es del capitán Guardado.

A esta acción, el boxeador mexicano no tardó en escribir varios mensajes al respecto. El primero decía:”¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?” y agregó: “¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”.

Aunque, no hubo comentarios del futbolista argentino sobre dichas publicaciones, algunos de sus compañeros salieron en su defensa y declararon que si el boxeador no sabía cómo funcionaban los vestidores, mejor no dijera nada, pues “las camisetas siempre después de que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después, si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”.



Pelé felicita a Argentina, Messi y Mbappé

Uno de los mejores jugadores de futbol, no tardó en felicitar a sus colegas y el estar en el hospital no le impidió mandar un mesaje.

Así que: “¡Enhorabuena Argentina! Seguro que Diego sonríe ahora”, afirmó la estrella brasileña a través de su cuenta de Instagram.

Pelé también elogió a Messi por haber ganado su primer Mundial “como se merecía por su trayectoria” y también, mostró admiración a su “querido amigo” Mbappé.