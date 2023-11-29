Dra. Lucía | Capítulo 43 | La rebelión

La Dra. Lucía atiende a una persona de la tercera edad víctima de un singular síndrome. Los hijos de Omar, el paramédico, se intoxican con gas; Sabina despierta pronto, mientras que Lorenzo será sometido a una peculiar técnica que pone en práctica la Dra. Lucía. El Dr. Carlos Resendiz hará una interesante propuesta a la Dra. Lucía.

