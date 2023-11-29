Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Dra. Lucía | Capítulo 43 | La rebelión

La Dra. Lucía se enfrenta a dos complicados casos: una paciente de la tercera edad con un singular síndrome y los hijos de Omar, quienes sufren de intoxicación.

Por: Daniel Menes

La Dra. Lucía atiende a una persona de la tercera edad víctima de un singular síndrome. Los hijos de Omar, el paramédico, se intoxican con gas; Sabina despierta pronto, mientras que Lorenzo será sometido a una peculiar técnica que pone en práctica la Dra. Lucía. El Dr. Carlos Resendiz hará una interesante propuesta a la Dra. Lucía.

Tags relacionados
Novelas y Series
Dra. Lucía
Dra. Lucía: Un Don Extraordinario | Temporada 1

Videos