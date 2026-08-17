“No sé por qué no pude verte": Flor llora en MasterChef 24/7 por no recibir la visita de su esposo (VIDEO)

La emotiva sorpresa de cumpleaños adelantado en MasterChef 24/7 dejó un trago agridulce para Flor. Aunque la cocinera no pudo contener el llanto de alegría al abrazar a sus hijos en el set, se puso triste al notar la ausencia de su compañero de vida, expresando con profunda tristeza: “No sé por qué no pude verte”. Pese al dolor por no tenerlo enfrente, Flor agradeció con el corazón el hermoso ramo de flores que él le hizo llegar.