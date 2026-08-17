uno nuevo
masterchef-24/7
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

MasterChef 24/7 | Un nuevo reto de eliminación deja a varios cocineros al borde de la eliminación

Los minutos finales estuvieron marcados por nervios, concentración y decisiones que podrían definir quién continúa rumbo a la gran final.

El tiempo llegó a su fin y los cocineros tuvieron que levantar las manos después de 30 minutos para transformar ingredientes que anteriormente marcaron eliminaciones. Ahora, los chefs deberán degustar y decidir quién consigue salvarse y quién tendrá que despedirse.

Tags relacionados
MasterChef Gala de MasterChef 24/7

Videos