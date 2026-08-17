MasterChef 24/7 | ¡Daniela queda fuera! La competencia entra en su etapa final y se acaban las salvaciones del público
La cocina vivió una noche decisiva que marcó el inicio de la etapa más intensa de la competencia y dejó una nueva despedida.
La noche de eliminación terminó con una importante noticia para todos los participantes: MasterChef 24/7 entró oficialmente en su etapa final, donde durante los próximos 15 días habrá cocineros en riesgo y finalmente los Chefs determinaron que Daniela sería la participante que abandonaría el reality culinario.