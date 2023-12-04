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Dra. Lucía | Capítulo 46 | El amuleto

Una visita sorprende a La Dra. Lucía en la sala de urgencias luego de recibir una advertencia. La decisión sobre portar el amuleto será trascendental.

Por: Daniel Menes

En la sala de urgencias, una visita inusual sorprende a la Dra. Lucía; el encuentro llega acompañado de una misteriosa advertencia. Ahora, ella deberá enfrentarse a las consecuencias de portar el enigmático amuleto. El Dr. Daniel no supera su más reciente error que pone en jaque la estabilidad del Hospital Central de la Ciudad de México.

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