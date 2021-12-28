Capi Pérez será el nuevo conductor de Exatlón.

Nuestro querido Capi Pérez está a punto de cambiar para siempre las tierras y playas de Exatlón, ya que es el nuevo conductor del reality show más demandante del planeta.

Antonio Rosique tiene un gran legado en Exatlón

Después de un largo tiempo conduciendo nuestros programas Venga la Alegría y La Resolana, el mexicano tiene un nuevo proyecto en puerta que incluye a los atletas más destacados de Exatlón.

Así como lo escuchaste, Capi Pérez tiene las maletas listas para viajar a República Dominicana y contar la historia de los participantes más queridos de esta temporada.

Tomando el lugar de Antonio Rosique, el hidrocálido es la nueva máxima autoridad de las tierras y playas más demandantes de Exatlón.

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¿Qué rumbo tomará Exatlón tras la llegada de Capi Pérez?

Se esperan grandes cambios en Exatlón con la llegada del nuevo conductor Capi Pérez, ya que el hidrocálido pretende imprimir de comedia y sentido del humor la competencia.

Los concursantes pasarán de correr circuitos a realizar sketches, además de que rojos y azules ganarán la fortaleza contando sus mejores chistes.

El duelo por la supervivencia tampoco se salvará de los cambios, ya que todos los atletas se librarán de la eliminación realizando el mejor video de TikTok y la mejor improvisación en el escenario.

Los incentivos tampoco serán los mismos, ya que rojos y azules aspirarán a tener una noche de fiesta junto a Capi Pérez con música de Valentín Elizalde.

Capi Pérez está listo para incluir a los nuevos refuerzos de Exatlón

Capi Pérez no es la única sorpresa de la temporada, ya que nuevas energías llegan para acompañar a la máxima autoridad en esta nueva aventura.

Se trata de Cynthia Rodríguez, Laura G y Ricardo Cázares, quienes se integran al equipo rojo siguiendo el legado de Aristeo Cázares, Pato Araujo y la campeona Mati Álvarez.

El equipo azul tampoco se queda solo, ya que se integra Mariano Sandoval con su sazón, Anette Cuburu con su belleza y Roger González con su eterna juventud.

No te pierdas la nueva era de Exatlón en punto de las 7:30 de la noche por nuestra señal de Azteca UNO. Forma parte de una de las etapas más divertidas y ocurrentes de la temporada.

¡Inocente palomita que te dejaste engañar! Recuerda que este 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes.

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